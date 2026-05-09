Patronato se llevó un empate de San Juan y estira el invicto

En el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, San Martín de San Juan recibió a Patronato por la 13ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El duelo contó con el arbitraje de Álvaro Carranza.

La primera ocasión clara del encuentro fue para Alejo Miró, luego de una muy buena asociación entre Brandon Cortés, Maximiliano Rueda y el juvenil. Aunque llegó a controlar dentro del área, Miró no tuvo tiempo para definir antes de la salida de Sebastián Díaz Robles, que contuvo el balón.

De un excelente balón cruzado de Hernán Rivero para Valentín Pereyra llegó la siguiente chance del Patrón. El atacante superó a su marcador y pasó atrás para Brandon Cortés, que sacó un disparo bajo contra el poste derecho que Díaz Robles no tuvo problemas en controlar. Buen aviso del Rojinegro, que plantaba cara en San Juan.

Las aproximaciones del local terminaron con buenas asociaciones por derecha mal finalizadas con disparos que se fueron desviados. Un ejemplo es el de Facundo Nadalín, que terminó muy por encima del travesaño luego de avanzar correctamente por la banda defendida por Santiago Piccioni.

De un excelente centro de Rueda desde la derecha llegó el cabezazo cruzado de Franco Soldano desde la puerta del área chica. El remate del ex Unión se fue pegado al poste derecho en la ocasión más clara de la primera mitad. En media hora, el Patrón dio señales de ser mejor en el juego.

Después de un pase en profundidad de Rueda para Miró, el mediocampista tocó hacia atrás para Cortés. Desde atrás del árbitro salió el mediocampista para encarar desde el centro hacia la derecha. Una vez que pisó el borde del área sacó un remate al que le faltó potencia y no sorprendió a Díaz, que controló sin dar rebote por su lado izquierdo.

El segundo tiempo empezó con un cambio por lado (Acosta por Hachén en el local y Araujo por Miró en el visitante) con los que salió favorecido San Martín. Después de dos aproximaciones tuvo el gol, ya que en un tiro libre impulsado hacia el área se produjo la anotación de Manuel Cocca, aunque como estaba en offside, fue invalidado.

Después de algunos minutos, el Patrón finalmente salió de su mitad del campo y tuvo una primera chance tras un rebote que le quedó a Cortés. El mediocampista sacó un remate lejano en el que Díaz Robles dejó un rebote largo que Hernán Rivero no alcanzó a aprovechar.

Y justamente Cortés fue el que abrió el marcador con un remate de larga distancia. Fue a los 15 minutos que un disparo suyo desde unos 25 metros de distancia se desvió ligeramente en Nicolás Pelaitay y se metió por encima de Díaz Robles por el costado derecho del arco. Gol y 1-0 para el Patrón cuando quizás no lo merecía tanto como en el primer tiempo.

Sobre los 21 minutos, Manuel Cocca cortó con una sucesión de pases sin profundidad del equipo local y sacó un potente remate que forzó a la estirada de Alan Sosa para rechazar el balón hacia el tiro de esquina.

Bruno Juncos fue el siguiente en contar con una ocasión luego de controlar el balón dentro del área y sacar un remate fuerte y bajo que encontró justo la posición de Sosa. El arquero rechazó y Gabriel Díaz envió el balón al tiro de esquina, pero las llegadas se sucedían en el visitante.

San Martín empujó y terminó alcanzando el empate. Después de un remate de Zuliani que rechazó Meritello llegó el centro del lateral para la llegada de Nazareno Funez de cabeza, quien bajó el balón para el gol de Emanuel Aguilera, que definió en soledad dentro del área chica. Nada que hacer para Sosa: 1-1 a los 30.

En la última jugada del partido, Patronato estuvo a punto de quedarse con las manos vacías luego de una carambola que incluyó atajada de Sosa, rebote en Díaz y otra vez Sosa impidiendo el gol sobre la línea.

Patronato se llevó un punto de San Juan y alcanzó los 14, con los que está en la 12ª posición y más allá de que cuenta con detalles por pulir, se trata de un equipo mucho más sólido que el que comenzó el torneo. San Martín, por su parte, también tiene 14 y está 10°.

En la próxima fecha, San Martín visitará a Almagro; mientras que el Patrón recibirá a Chacarita el domingo 17, desde las 16.

-SÍNTESIS-

San Martín 1-1 Patronato.



Goles:

15’ST: Brandon Cortés (PAT).

30’ST: Emanuel Aguilera (SMA).



Formaciones:

San Martín: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachén, Nicolás Pelaitay, Sebastián González; Bruno Juncos, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio.

DT: Alejandro Schiapparellli.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Alejo Miró, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

DT: Marcelo Candia.



Cambios:

ET: ingresó Guillermo Acosta por Gabriel Hachén (SMA).

ET: ingresó Agustín Araujo por Alejo Miró (PAT).

23’ST: ingresó Ramiro Rumbolo por Bruno Juncos (SMA).

23’ST: ingresó Nicolás Iachetti por Carlo Lattanzio (SMA).

24’ST: ingresó Fernando Evangelista por Santiago Piccioni (PAT).

31’ST: ingresó Mauro Osores por Emanuel Aguilera (SMA).

33’ST: ingresó Juan Barinaga por Brandon Cortés (PAT).

33’ST: ingresó Valentín Villarreal por Valentín Villarreal (PAT).

40’ST: ingresó Genaro Rossi por Nicolás Pelaitay (SMA).

44’ST: ingresó Marcos Enrique por Franco Soldano (PAT).



Amonestados:

42’PT: Sebastián González (SMA).

2’ST: Santiago Piccioni (PAT).

29’ST: Gabriel Díaz (PAT).



Árbitro: Álvaro Carranza.



Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.