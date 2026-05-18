Concepción del Uruguay y Paraná confirmaron una nueva edición del certamen literario “Entre Orillas”

La literatura entrerriana vuelve a unir los ríos Paraná y Uruguay. En un tiempo donde la velocidad de la información parece relegar los espacios de encuentro cultural, las ciudades de Concepción del Uruguay y Paraná decidieron reafirmar una convicción compartida: la palabra sigue siendo un territorio de identidad, memoria y futuro. Con la firma de un nuevo acuerdo institucional, ambas municipalidades pusieron en marcha la sexta edición consecutiva del certamen literario “Entre Orillas”, una iniciativa nacida en 2021 que ya se consolidó como uno de los espacios culturales más significativos de la provincia.

El acto fue encabezado por los intendentes José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay) y Rosario Romero (Paraná), quienes renovaron el compromiso de fortalecer la difusión de la poesía y la narrativa entrerriana, promoviendo nuevas voces y ampliando el alcance de escritores y escritoras de la región.

Más que un concurso literario, “Entre Orillas” representa una declaración cultural. El nombre mismo del certamen sintetiza una idea profundamente entrerriana: las dos ciudades, separadas geográficamente por el paisaje fluvial y unidas históricamente por la construcción política y cultural de la provincia, vuelven a encontrarse a través de la literatura. La palabra escrita funciona aquí como un puente simbólico que enlaza generaciones, memorias y sensibilidades.

En sus redes sociales, Lauritto destacó el sentido histórico de esta alianza entre ambas ciudades. “Con Paraná nos unen profundos lazos fraternales, compartimos una historia común y somos protagonistas de un legado que marcó el destino de Entre Ríos y del país. Tenemos una cultura que nos hermana y una identidad propia con importantes puntos de encuentro”, expresó el jefe comunal de La Histórica.

La referencia no fue casual. Este año confluyen fechas de enorme relevancia para la memoria provincial y nacional: el 225° aniversario del nacimiento de Justo José de Urquiza, el 175° aniversario del Pronunciamiento y los 200 años de la declaración como ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay. En ese marco, el certamen también adquiere una dimensión conmemorativa, vinculando la creación literaria contemporánea con las raíces históricas del federalismo entrerriano.

Lauritto recordó que fue precisamente un decreto firmado por Urquiza el que permitió, en 1826, la elevación de ambas villas al rango de ciudades. La evocación del caudillo entrerriano no aparece solamente como un homenaje institucional, sino como una reafirmación de ciertos valores que aún atraviesan la identidad provincial: la unidad, el federalismo y el desarrollo compartido.

En tiempos donde las políticas culturales quedan relegadas frente a perspectivas mezquinas de gestión, la continuidad de “Entre Orillas” adquiere un valor especial. Sostener durante seis años consecutivos un espacio destinado a la creación literaria implica reconocer que la cultura no es un adorno de la vida pública, sino una herramienta esencial para construir comunidad.

Cada edición del certamen permite descubrir nuevas voces, rescatar relatos vinculados al paisaje y la memoria entrerriana, y fortalecer el sentido de pertenencia de quienes encuentran en la escritura una manera de narrar su territorio. La poesía y la narrativa, lejos de ser expresiones marginales, vuelven así al centro de la escena como vehículos de identidad colectiva.

“Renovar y fortalecer este vínculo es también reafirmar el legado de unidad, federalismo y desarrollo que marcó la historia de nuestras ciudades y de toda la provincia”, concluyó Lauritto. En esa frase parece resumirse el espíritu de “Entre Orillas”: una invitación a que las palabras sigan cruzando el río, uniendo historias, generaciones y destinos comunes.