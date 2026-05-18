Retiraron del respirador al padre de los niños fallecidos en el incendio de Concordia

Tras el trágico incendio ocurrido el martes 12 de mayo, el padre de los dos niños - de 6 y 5 años - debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, ya que tras intentar rescatar a sus hijos sufrió graves consecuencias.

El hombre, de 38 años, permaneció internado con quemaduras en las vías aéreas, su estado era reservado y se esperaba su evolución, bajo asistencia respiratoria mecánica. Fuentes relacionadas a la investigación informaron este lunes que al hombre se le practicó una extubación. Es decir, el retiro del respirador y el tubo.

Es un procedimiento médico crítico que solo debe ser realizado por un equipo de terapia intensiva. Para realizar esta práctica, el paciente debe haber resuelto o tener bajo control las causas por lo que fue asistido mecánicamente.

En rigor, los profesionales reducen gradualmente la asistencia del ventilador y suspenden la sedación para que el paciente comience a respirar por sí mismo.

Durante esta jornada de lunes, las autoridades del hospital Masvernat estaban a la espera de una cama en una sala común, mientras el paciente seguía evolucionando favorablemente de las heridas.

Fuente: Diario Río Uruguay.