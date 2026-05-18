Schönhals y Miranda analizaron la política habitacional para el departamento Federal

Con el objetivo de dialogar sobre la política habitacional para el departamento Federal, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión de trabajo con la senadora provincial por ese departamento, Nancy Miranda.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la sede del organismo provincial, Schönhals señaló que se abordaron "las operatorias del programa Ahora Tu Hogar, el avance de las obras en el ámbito provincial y la necesaria articulación entre los municipios y la provincia para llevar adelante soluciones habitacionales".

El funcionario destacó la importancia de "coordinar esfuerzos entre los distintos niveles del Estado para brindar respuestas concretas a las familias entrerrianas que necesitan acceder a una vivienda digna".

Por su parte, la senadora Nancy Miranda afirmó que "fue una reunión positiva, en la que se analizó la continuidad de acciones destinadas a dar respuestas en materia habitacional en el departamento, con una mirada puesta en el futuro".