Presupuesto 2026: los gastos en personal de Entre Ríos comparados con las demás provincias argentinas

La provincia aparece en una franja intermedia en términos de empleados por habitante, pero por encima del promedio nacional y muy lejos de sus socias de la Región Centro.

El Presupuesto 2026 de Entre Ríos prevé un gasto en personal de 2,702 billones de pesos. La distribución por jurisdicción muestra que el Consejo General de Educación absorbe casi un tercio del total. Le siguen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Poder Judicial y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El Poder Legislativo concentra el 2,03 por ciento, una proporción que se ubica por encima del promedio nacional del 1,34 por ciento.

La composición específica de Entre Ríos en 2026 es la siguiente:

Jurisdicción Monto (en pesos) % del total Consejo General de Educación 885.246.266.000 32,75% Ministerio de Salud 504.696.288.000 18,67% Ministerio de Seguridad y Justicia 431.345.385.000 15,96% Poder Judicial 221.932.880.000 8,21% Universidad Autónoma de Entre Ríos 71.727.537.000 2,65% Poder Legislativo Provincial 54.869.452.000 2,03% Dirección Provincial de Vialidad 60.436.845.000 2,24% Resto de jurisdicciones 472.726.597.000 17,49% TOTAL GASTO EN PERSONAL 2.702.981.250.000 100,00%

Cantidad de empleados públicos por habitante

La métrica más estandarizada para comparar provincias es la cantidad de empleados públicos provinciales por cada mil habitantes, dato que releva trimestralmente la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y que actualiza periódicamente Argendata, el sitio especializado en datos públicos de la Fundación Fundar. El promedio nacional en diciembre de 2024 era de 50 empleados por cada mil habitantes. Entre Ríos supera ese promedio.

El relevamiento más reciente del Consejo Empresario de Entre Ríos sobre datos provinciales propios indica que a fines de 2025 la provincia contaba con 90.295 empleados públicos provinciales, lo que arroja 63 empleados cada mil habitantes según el Censo 2022. Diferentes informes nacionales ubican a la provincia en una franja de entre 58 y 64 empleados por mil, con leves diferencias metodológicas según incluyan o no la planta temporaria, los contratados de obra pública o las plantas docentes suplentes.

El ranking nacional, ordenado de mayor a menor, queda así:

Posición Provincia Empleados c/1.000 hab. 1° Tierra del Fuego 130 2° Santa Cruz 117 3° La Rioja 114 4° Catamarca 106 5° Neuquén 105 6° Chubut 97 7° La Pampa 92 8° Formosa 84 9° Jujuy 79 10° Río Negro 73 11° Chaco 70 12° San Juan 67 13° Entre Ríos 63 14° Salta 61 15° Misiones 60 16° Corrientes 58 17° Tucumán 57 18° San Luis 56 19° CABA 55 20° Santiago del Estero 54 21° Mendoza 44 22° Santa Fe 42 23° Buenos Aires 37 24° Córdoba 33

Entre Ríos ocupa la posición 13 de 24. La distancia respecto del extremo superior es enorme: Tierra del Fuego más que duplica a la provincia. Pero la comparación más significativa es con sus pares de la Región Centro. Entre Ríos casi duplica a Córdoba y supera por 50 por ciento a Santa Fe. Para equipararse a Santa Fe debería eliminar alrededor de 30.000 puestos. Para alcanzar el ratio cordobés, más de 43.000.

Poder Legislativo

La Fundación Libertad relevó los presupuestos legislativos 2025 de las 24 jurisdicciones y construyó un ranking del costo anual por legislador. El promedio nacional fue de 1.217 millones de pesos por funcionario, con un peso promedio sobre el presupuesto total provincial del 1,34 por ciento. Entre Ríos se ubicó en una franja intermedia.

El Presupuesto 2026 de Entre Ríos prevé 54.869 millones de pesos solo para gastos en personal del Poder Legislativo. Si se divide por los 51 legisladores provinciales —34 diputados y 17 senadores— resulta un costo en personal de 1.076 millones de pesos por legislador, una cifra superior al promedio nacional. Si se considera el presupuesto total del Poder Legislativo (que incluye además bienes, servicios y transferencias), la cifra crece.

Las provincias con legislaturas más caras por funcionario en 2025 fueron Tucumán, CABA, Chaco, Buenos Aires y Santa Fe. En el extremo opuesto se ubicaron Santiago del Estero y San Luis. Una comparación particularmente reveladora: Santa Fe gasta cuatro veces más por legislador que Córdoba, pese a tener una cantidad similar de representantes (69 y 70 respectivamente).

Provincia Legisladores Costo anual por legislador (2025) Tucumán 49 $2.735 millones CABA 60 $2.661 millones Chaco 32 $2.492 millones Buenos Aires 138 $2.293 millones Santa Fe 69 ~$1.300 millones Entre Ríos 51 ~$1.076 millones (estim. personal) Promedio nacional — $1.217 millones Catamarca 57 $1.234 millones Chubut 27 $1.183 millones Misiones 40 $988 millones Jujuy 48 $455 millones Córdoba 70 ~$325 millones San Luis 52 $174 millones Santiago del Estero 40 $138 millones

Un dato adicional sobre la Legislatura entrerriana: según el informe de Fundación Libertad, la provincia se ubica entre las que tienen una proporción menor de empleados por legislador en el promedio nacional, con alrededor de nueve trabajadores por banca, lejos de Catamarca donde la relación trepa a 54 empleados por legislador. La discusión sobre el tamaño del Poder Legislativo entrerriano debe leerse, entonces, no por sobredimensión de planta sino por costo unitario por funcionario.

Poder Judicial

El Poder Judicial de Entre Ríos cuenta con 2.835 personas según el Mapa de Género 2025 publicado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia. De ese total, 245 son magistrados —jueces de paz, magistrados de primera instancia y camaristas—. El resto son funcionarios y personal administrativo. El sector representa el 8,21 por ciento del gasto en personal provincial para 2026, con 221.932 millones de pesos asignados.

La comparación con otras provincias está fragmentada porque no todas las jurisdicciones publican datos consolidados de planta judicial. Los que sí están disponibles muestran lo siguiente: Buenos Aires tiene la planta judicial más numerosa del país en términos absolutos, con cerca de 27.000 empleados distribuidos en 20 departamentos judiciales (datos de la Asociación Judicial Bonaerense, agosto 2022). Santa Fe contaba con 4.069 empleados judiciales en 2022, según el Ministerio de Economía provincial. Córdoba —con 3,8 millones de habitantes— tiene una planta judicial de magnitud similar. Catamarca cuenta con 2.241 empleados, una cifra cercana a Entre Ríos en términos absolutos, pero proporcionalmente mucho más alta por la diferencia poblacional.

El presupuesto del Poder Judicial bonaerense para 2026 asciende a 1,7 billones de pesos. La Ciudad de Buenos Aires destinará 2,6 billones a Justicia y Seguridad sumados. Si bien la metodología de exposición presupuestaria varía, en términos de proporción dentro del gasto provincial Entre Ríos está en línea con el promedio. La Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chaco y Santa Cruz son las jurisdicciones donde los salarios de ingreso al Poder Judicial son los más altos del país. En el otro extremo, según un informe de la Federación Judicial Argentina de noviembre de 2025, en 15 provincias los judiciales ingresantes cobran salarios de pobreza; Entre Ríos —aunque tiene la ley de enganche con la Corte Suprema de la Nación— enfrenta conflictos gremiales por demoras en su aplicación.

Seguridad

El Ministerio de Seguridad y Justicia entrerriano concentra el 15,96 por ciento del gasto en personal provincial para 2026, con 431.345 millones de pesos. Es la tercera jurisdicción con mayor masa salarial, detrás de Educación y Salud. La planta total incluye policías, personal penitenciario, bomberos y administrativos.

En términos comparativos, las provincias destinan a Seguridad porcentajes variables del gasto en personal, con algunas particularidades estructurales:

Provincia Presupuesto Seguridad 2026 (total, no solo personal) Observación Buenos Aires $1,4 billones Incluye Policía y Sist. Penitenciario Santa Fe $1,66 billones Eje prioritario; +45% s/ 2025 CABA $2,6 billones (15% del total) Incluye Policía de la Ciudad Entre Ríos $431.345 millones (solo personal) 15,96% del gasto en personal Catamarca Planta de 6.371 cargos Tercer sector más poblado tras Educación

Para comparaciones más precisas se necesitarían los datos de planta policial por provincia, que no son uniformemente publicados. La Policía de Entre Ríos ronda los 9.500 efectivos según información oficial provincial; la Bonaerense tiene cerca de 100.000; la santafesina ronda los 25.000.

Salud

El Ministerio de Salud entrerriano es la segunda jurisdicción en gasto de personal del Presupuesto 2026, con 504.696 millones de pesos y 18,67 por ciento del total. Esto refleja una característica estructural del sistema sanitario provincial: alta planta hospitalaria distribuida en una red de efectores públicos en los 17 departamentos.

En las comparaciones provinciales, Salud aparece sistemáticamente entre las tres jurisdicciones con mayor planta. En Buenos Aires el Ministerio de Salud tendrá 1,7 billones de pesos en 2026 (incluyendo inversiones, no solo personal). En Santa Fe la cifra es de 1,54 billones, con 1,11 billones para el Ministerio. En la Ciudad de Buenos Aires, Salud representa el 16,5 por ciento del presupuesto total, con 2,86 billones. En Catamarca, la planta del Ministerio de Salud asciende a 5.579 cargos para 2026, tercera en magnitud después de Educación y Seguridad.

La proporción del gasto en personal de Salud sobre el total provincial es relativamente uniforme en el rango del 15 al 20 por ciento. Entre Ríos se ubica dentro de ese rango, sin desviaciones llamativas. Pero la planta concreta —cantidad de médicos, enfermeros y administrativos— sí varía mucho. Datos de Santa Fe muestran que su Ministerio de Salud concentra alrededor de 25.000 cargos, en una provincia con 3,5 millones de habitantes; la planta sanitaria entrerriana se ubica en alrededor de 14.000 cargos para 1,4 millones de habitantes, lo que arroja una densidad sanitaria estatal similar.

Educación: el sector dominante

La educación pública concentra el grueso del empleo estatal en todas las provincias argentinas. En Entre Ríos, el Consejo General de Educación absorbe 885.246 millones de pesos para 2026, lo que equivale al 32,75 por ciento del gasto en personal provincial. Si se le suma la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el conjunto educativo trepa al 35,4 por ciento. Esta es la jurisdicción más numerosa: alrededor de 37.000 docentes activos según estimaciones de los gremios.

Pese a esta posición dominante, los docentes entrerrianos figuran entre los peores pagos del país. El informe del Centro de Datos de Chequeado, sobre la base de la Secretaría de Educación de la Nación, ubicó al salario docente entrerriano de 2024 como el de menor poder adquisitivo de las 24 jurisdicciones. En 2025 hubo una recuperación parcial pero el escalafón sigue rezagado respecto de provincias con economías comparables o menores.

La comparación de presupuestos educativos provinciales para 2026 muestra el peso relativo del sector en cada jurisdicción:

Provincia Presupuesto Educación 2026 % del total Buenos Aires $10 billones 24,79% Santa Fe $2,57 billones 18,2% CABA $3,47 billones 20% Entre Ríos (CGE + Uader) $956.973 millones (personal) 35,4% Catamarca (planta) 13.640 cargos Sector más poblado

Una aclaración metodológica: el porcentaje entrerriano del 35,4 por ciento se refiere exclusivamente al gasto en personal, mientras que las cifras de Buenos Aires, Santa Fe y CABA incluyen también infraestructura, transferencias y programas. La comparación directa, entonces, no es lineal. Pero sí permite afirmar que en el conjunto del Estado provincial entrerriano, el sistema educativo es el componente que más recursos consume en términos salariales, en una proporción que ubica a la provincia entre las que más invierten porcentualmente en docencia respecto del total del gasto en personal.

Gasto en personal per cápita y costo laboral promedio

El último dato relevante para la comparación es el costo laboral promedio por empleado, que la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba calcula a partir del cociente entre el gasto en personal y la cantidad de empleados públicos en cada provincia. Este valor no equivale exactamente al salario promedio porque incluye aportes patronales y otros conceptos vinculados a distintas formas de contratación, pero es la mejor aproximación disponible al ingreso medio en el empleo estatal.

Provincia Costo laboral mensual promedio (2024) Posición Neuquén $3.100.000 1° Santa Cruz $2.800.000 2° CABA $2.300.000 3° Chubut $2.200.000 4° Tierra del Fuego $2.200.000 5° Promedio nacional ~$1.700.000 — Entre Ríos Franja intermedia Estimado 11°-13° Santiago del Estero $1.400.000 22° San Luis $1.300.000 23° Jujuy $1.200.000 24° La Rioja $1.100.000 Último

En el ranking de gasto en personal per cápita por habitante, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz lideran. En el extremo opuesto se ubican Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba, con menos de un millón de pesos anuales per cápita a precios de agosto de 2025. Entre Ríos no figura entre los extremos: su gasto per cápita es intermedio, consecuencia de combinar muchos empleados con salarios moderados. El Estado entrerriano paga en promedio entre un 30 y un 38 por ciento más que el sector privado formal local, según el cruce de los datos del Ministerio de Trabajo, lo que convierte al empleo público en el principal refugio salarial de la provincia.

Síntesis: dónde está Entre Ríos

El cuadro que emerge del cruce de fuentes es consistente. Entre Ríos no es una provincia con un Estado desproporcionadamente grande en términos absolutos, ni con salarios estatales en la cima del país. Pero combina una planta de empleados superior al promedio nacional y muy superior a sus pares de la Región Centro, con un costo laboral promedio intermedio. La consecuencia es un gasto en personal estructuralmente alto en proporción al tamaño económico provincial.

Por sector, la posición de la provincia en cada ranking es la siguiente:

Sector Posición de Entre Ríos Observación Empleados públicos cada 1000 hab. 13° de 24 Por encima del promedio Costo legislativo por funcionario Franja intermedia Por encima del prom. nacional Peso del Poder Legislativo s/ total 2,03% (sobre promedio 1,34%) Sexto-séptimo lugar Salario docente (poder de compra) Último puesto en 2024 Mejora parcial en 2025 Densidad sanitaria estatal Promedio ~10 cargos c/1000 hab. Gasto en personal per cápita Intermedio ~Posición 12 a 14 % gasto en personal: Educación 32,75% Por encima del promedio % gasto en personal: Salud 18,67% Promedio nacional % gasto en personal: Seguridad 15,96% Por encima de muchas provincias % gasto en personal: Judicial 8,21% Por debajo de Tucumán y CABA

La paradoja entrerriana se confirma: la provincia destina proporciones altas a Educación, Salud y Seguridad —que son las prestaciones esenciales descentralizadas— pero esos recursos se reparten entre una planta numerosa con salarios que no llegan a los niveles patagónicos ni a los de la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Judicial mantiene una proporción intermedia. El Poder Legislativo, en términos de porcentaje sobre el total provincial, está por encima del promedio nacional, aunque sin llegar a los niveles de Tucumán, Catamarca o Corrientes.

Fuentes

-Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos de la Provincia de Entre Ríos, ejercicio 2026, Cuadro Anexo E 1-1.

-Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía de la Nación, datos a diciembre de 2024.

-Fundación Ecosur, Bolsa de Comercio de Córdoba, informe sobre empleo público provincial 2025.

-Fundación Libertad, Centro de Investigaciones Sociales y Económicas y Fundación Internacional para la Libertad, relevamiento de presupuestos legislativos provinciales 2025.

-Argendata, Fundación Fundar, datos del Censo 2022 cruzados con planta estatal.

-Mapa de Género 2025, Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

-Federación Judicial Argentina, informe sobre condiciones salariales y laborales 2025.

-Consejo Empresario de Entre Ríos, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, monitoreos de empleo público provincial 2023-2025.

-Centro de Datos de Chequeado.com, salarios docentes por jurisdicción.

-Presupuestos provinciales 2026 de la Provincia de Buenos Aires (Ley aprobada en diciembre 2025), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.