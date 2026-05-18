Inicia el programa A Toda Orquesta con música de la Sinfónica para escuelas entrerrianas

Este miércoles en La Vieja Usina comienzan los conciertos didácticos para escuelas de la provincia.

Este miércoles a las 16, comienzan los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná). Participan escuelas de la provincia que aprenden sobre música y sus instrumentos. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE).

A Toda Orquesta está dirigido a escuelas públicas, privadas e institutos de toda la provincia, en todos los niveles. A través de esta experiencia, los estudiantes pueden conectarse en vivo con la riqueza instrumental sinfónica y adentrarse en el mundo sonoro.

Serán 23 conciertos que se realizarán en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná y se dividen según el nivel educativo, en cronograma sujeto a modificaciones por logística y agendas:

Concierto A: Para Nivel Inicial y Primario, contempla obras de Mozart, Gounod, Ginastera, Dvorak, Mussorgsky, Rossini y Haendel.

20/05 – 16 a 17 horas

21/05 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

03/06 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

05/06 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

13/08 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

21/10 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

24/10 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

Concierto B: Para Nivel Secundario, contempla obras de Dvorak, Tchaikowsky, Gounod, Dukas, Ginastera, Prokofiev, Mussorgsky y Beethoven.

22/5 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 horas

04/06 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

12/08 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

14/08 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

23/10 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17

Las escuelas que deseen inscribirse, pueden hacerlo por formulario en este link: Inscripción a Convocatoria

Las delegaciones podrán complementar la jornada con un recorrido por espacios culturales y patrimoniales (museos provinciales y espacios culturales y patrimoniales).

Consultas: atodaorquestaer@gmail.com