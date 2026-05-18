Concordia coordina acciones ante el posible impacto del fenómeno climático “El Niño”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, encabezó una reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE) donde se analizó el posible impacto del fenómeno de “El Niño” en la ciudad y a partir de ello, trabajar en estrategias conjuntas.

Uno de los puntos importantes, a tener en cuenta por la comunidad, es que hasta el momento no hay datos precisos que señalen cuando podría darse el fenómeno, solo estimaciones y que hay un permanente monitoreo que realizan los organismos oficiales.

Ante ello, el Municipio informó sobre las distintas acciones que se vienen realizando con el fin de reducir el impacto de precipitaciones intensas o eventuales crecidas del río Uruguay como por ejemplo los trabajos que se ejecutaron en desagües, alcantarillas, reservorios y canales, en particular los arroyos Concordia y Manzores, fundamentales para garantizar un adecuado escurrimiento de las aguas superficiales en toda la ciudad.

Esto permitió un mejor drenaje del agua en la última crecida y por consecuencia, un menor efecto en zonas habitadas por lo que se reiteró el pedido a los vecinos de no arrojar residuos, ramas, desechos de construcción o cualquier otro elemento que impida el normal escurrimiento.

En lo que respecta a la Defensa Sur, se invirtió en el mantenimiento y refacción de los equipamientos y la realización de operativos de puesta en marcha del sistema de bombeo pluvial y de armado de compuertas en distintos puntos de la ciudad.

Otra medida fue la reubicación de 9 familias de zonas inundables a viviendas que se construyeron en Agua Patito y 15 viviendas más que están próximas a terminarse.

El intendente Azcué también solicitó a las áreas de la Municipalidad a que avancen en la revisión y condicionamiento de los espacios que se destinarán a las familias en caso de haber evacuaciones como también tener coordinadas las asistencias sanitarias, alimentarias o traslados.

El Comité Operativo de Emergencias está integrado por la Viceintendencia; las Secretarías de Coordinación de Gabinete y Hacienda, de Gobierno, Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Humano, de Salud; las áreas de Higiene Urbana; Desarrollo Social, Electrotecnia, Seguridad Ciudadana, Tránsito, Descentralización Municipal, Entre Costanera y Comunicación y Prensa, además de representantes del Ejército Argentino; Prefectura Naval Argentina; Bomberos Voluntarios y Zapadores; Policía de Entre Ríos; Gendarmería Nacional; Cooperativa Eléctrica; Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Cruz Roja Argentina.