Se inicia este martes en Paraná el juicio por jurados por el femicidio de Brenda Alvarenga

Tras conformarse el jurado popular, comenzará este martes un nuevo juicio por jurados en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná. Será a partir de las 8.30, en el marco del legajo “D.A. S/Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

El debate, que se extenderá hasta el viernes próximo, será presidido por la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Elizabeth Comas y el fiscal Facundo Etienot, en tanto que la abogada Silvina Orrego y su colega Patricio Cozzi ejercerán la querella particular.

El imputado, que está privado de su libertad en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, será asistido técnicamente por los defensores oficiales Fabricio Patat y Pablo Biaggini, mientras que Susana Carnero participará por el Ministerio Pupilar.

Será el juicio por jurados número 161 que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.