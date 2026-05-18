El gobierno anunció un superávit primario de $632.844 millones en abril

El Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones. En el mes, el pago de intereses de deuda pública neto de intra sector público alcanzó los $364.741 millones.

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunció que "el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones" e indicó que "en el mes el pago de intereses de deuda pública neto de intra sector público alcanzó los $364.741 millones".

"En el primer cuatrimestre, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB", aseguró el funcionario.

Caputo sostuvo que "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos."

"Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina", señaló el ministro.

Durante abril los ingresos totales sumaron $13.4 billones, lo que marcó una suba nominal del 29,6% pero una caída real, descontado el efecto de la inflación del 2,1% Por otro lado, los gastos primarios totalizaron $12,7 lo que marcó un incremento nominal de 34,5% y una suba real del 0,8%, El diferencial lo hicieron los gastos de capital que sumaron $420,661 millones, lo que marcó un incremento real del 68% respecto de hace un año. De ese modo, el superávit primario registró una baja del 16,5% respecto del resultado obtenido en abril del 2025.

El resultado a rienda corta

Frente a la caída de los ingresos, el ministro Caputo apela al recorte de gastos en la misma proporción en la que bajan los recursos, a la espera de que se reviertan las condiciones económicas que están generando una caída de la recaudación tributaria.

Un informe de la consultora Empyria, que dirige el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, señala que la caída de la recaudación del Sector Público Nacional se debe más que nada a la caída de la actividad económica antes que medidas de política fiscal, asociada a la baja de impuestos.

El reporte de Empyria señala que solo el 3% de la pérdida se debe a la baja de impuestos. Entre los impuestos que cambiaron de un año para otro figuran Combustibles, Internos y las retenciones a las exportaciones. El 97% de la recaudación se explica por impuestos que no cambiaron entre ellos, aranceles, IVA, Ganancias, entre otros.

No obstante, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que para marzo de este año, el superávit fiscal de 12 meses era equivalente al 1,4% del PBI de manera que para poder cumplir la meta de este año acordada con el FMI, del 1,4%, el Gobierno tiene que mantener la relación gastos e ingresos hasta diciembre.

Los gastos de abril

Según indica el reporte oficial "durante abril, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.78 billones (+34,5%)". "En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.09 billones (32,2%). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1,6 billones (28,1%.)", informó Economía.

Por otro lado, señala que las transferencias corrientes alcanzaron los $4.38 billones (29,1%). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de 46,8% . Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los $731.118 millones (-18,6%).

Los subsidios económicos se incrementaron en $701.872 millones, particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo. El gasto de capital se ubicó en $420.661 millones (+123,2%). Descontados los aportes de capital a organismos internacionales, el incremento en la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital fue de $130.990 millones (+69,5%).

Los ingresos de abril

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.4 billones (29,6%). En lo que respecta a los recursos tributarios, presentaron un crecimiento de 26,9%, explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Débitos y Créditos (35,1%), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (28,4%), y la recaudación por IVA neto de reintegros (28,1%.). En tanto, los Derechos de exportación cayeron 17,4%.