El servicio de tren continúa suspendido pero aumentó su tarifa

A pesar de la entrada en vigencia de los aumentos en el transporte a partir de este lunes, el servicio de trenes que une Paraná con La Picada se encuentra momentáneamente interrumpido. El motivo principal de esta paralización responde a la necesidad de realizar urgentes reparaciones técnicas en las formación que realiza el recorrido.

Según informaron desde la delegación Paraná de Trenes Argentinos, la situación podría estar solucionada recién para el final de esta semana. Para ese entonces, cuando el tren retome su actividad habitual, los pasajeros ya deberán pagar los valores actualizados.

La resolución nacional establece que los pasajes sufrirán una evolución de precios escalonada durante los próximos cinco meses para el servicio local. De esta manera, el esquema tarifario para viajar entre la capital entrerriana y La Picada quedará conformado de la siguiente forma:

Mayo: $731

Junio: $841

Julio: $952

Agosto: $1.063

Septiembre: $1.174

El nuevo cuadro tarifario general impacta directamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en todos los trenes de jurisdicción nacional del interior del país. Esta medida del Gobierno nacional se efectivizó tras un proceso de participación ciudadana de carácter no vinculante y contempla calendarios distintos según el medio de transporte, publicó Ahora.

Mientras que los colectivos del AMBA percibirán incrementos mensuales hasta el mes de julio, los trenes nacionales experimentarán subas escalonadas e ininterrumpidas todos los meses hasta septiembre, tal como se refleja en el ramal entrerriano.