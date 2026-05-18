Lourdes Sánchez quedó envuelta en una polémica tras dar positivo en un control de alcoholemia en Corrientes

Lourdes Sánchez protagonizó un escándalo en Corrientes luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante un operativo de tránsito en la madrugada del viernes, episodio que derivó en la retención de su automóvil y una fuerte sanción económica.

La también presidenta del Instituto de Cultura provincial circulaba por la capital correntina cuando fue detenida por agentes municipales.

Según trascendió, el test arrojó 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido para conducir. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tras constatar la infracción, las autoridades procedieron a secuestrar preventivamente el vehículo y Sánchez debió pagar una multa cercana a los $665.000 para recuperarlo.

El episodio generó repercusión no solo por la popularidad de la bailarina y conductora, sino también por su actual rol institucional dentro de la gestión cultural correntina, donde ocupa un cargo de relevancia pública. La situación abrió cuestionamientos sobre la responsabilidad de figuras estatales y el impacto político de conductas personales que derivan en infracciones de tránsito.

Fuente: Noticias Argentinas.