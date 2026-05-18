Rescataron a 22 víctimas de explotación laboral en talleres clandestinos en Buenos Aires

La explotación laboral en talleres clandestinos volvió a quedar en el centro de la escena tras un operativo realizado por la Policía Federal Argentina en el conurbano bonaerense, donde fueron rescatadas 22 víctimas extranjeras sometidas a condiciones extremas de trabajo. Entre las personas halladas durante los allanamientos había menores de edad y un adolescente de 15 años que se encontraba trabajando al momento del ingreso policial.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional vinculada a la lucha contra la trata de personas y toda forma de esclavitud moderna.

Los operativos se desarrollaron en talleres textiles clandestinos ubicados en la localidad de 9 de Abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde las víctimas eran obligadas a trabajar en condiciones precarias, con extensas jornadas laborales y viviendo dentro de los mismos inmuebles utilizados para la producción textil.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima

La causa se inició a comienzos de marzo luego de una denuncia anónima realizada a través de la Línea Nacional 145, destinada a recepcionar casos vinculados con trata de personas y explotación laboral.

A partir de esa presentación, efectivos del Departamento Trata de Personas comenzaron una investigación que incluyó tareas de inteligencia criminal y análisis mediante técnicas OSINT para reconstruir el funcionamiento de la organización.

Según determinaron los investigadores, las víctimas eran captadas mediante falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida, pero al llegar a los domicilios terminaban confinadas en talleres clandestinos.

Los trabajadores eran trasladados de un taller a otro para alternar el lugar donde dormían y permanecían sometidos a extensas jornadas laborales bajo condiciones degradantes.

Durante el procedimiento, los agentes observaron que las máquinas textiles funcionaban de manera constante mientras los trabajadores convivían dentro de los mismos espacios destinados a la confección de prendas.

La situación más impactante para los investigadores fue encontrar a un adolescente de 15 años integrado a la cadena de producción clandestina mientras se realizaban los allanamientos.

Cuatro detenidos y clausura de los talleres

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora, encabezado por el juez Federico Hernán Villena, con intervención de la Secretaría Nº1 a cargo de Sabrina Fanello.

Tras reunir las pruebas necesarias, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos sobre los inmuebles investigados, donde finalmente fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad boliviana, todas mayores de edad.

Los acusados fueron señalados como responsables de la maniobra de explotación laboral y trata de personas desarrollada en los talleres textiles clandestinos.

Durante los operativos, la Policía Federal secuestró teléfonos celulares, documentación relevante para la investigación, dinero en efectivo, registros fílmicos y una importante cantidad de maquinaria textil utilizada para la confección clandestina.

También se incautó materia prima y distintos elementos vinculados con la actividad ilegal que se realizaba en los inmuebles allanados.

Por disposición judicial, ambos talleres fueron clausurados de manera inmediata y quedaron bajo custodia para impedir que continúe la actividad.