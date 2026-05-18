Neymar irá al Mundial: Ancelotti confirmó la lista de Brasil

Neymar fue convocado, a pesar de las dudas, entre los 26 del Scratch para el Mundial.

Finalmente, Neymar Jr. estará en la próxima Copa de Mundo 2026, a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes el entrenador italiano del seleccionado brasileño de fútbol, Carlo Ancelotti, anunció al astro del Santos entre los 26 convocados del Scratch, que buscará el hexacampeonato.

A las grandes estrellas que se consolidaron como titulares y competidores por el Balón de Oro en el último tiempo como es el caso de Vinicius y Raphinha, toda la atención estuvo puesta en el final de la nómina de delanteros para saber si el astro de Santos sería parte de la nómina final, al no ser parte en ningún momento del ciclo del entrenador italiano desde su asunción en mayo del 2025.

Pese a las dudas por su estado físico, el ex-Barcelona y PSG fue parte de la nómina definitiva. Un nombre que desató la euforia de todos los presentes, que le dedicaron la ovación más resonante de todo el eventos, al confirmarse su presencia en lo que será su cuarta Copa del Mundo, señala TyC Sports.

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbache)

Weverton (Gremio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr. (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Jr. (Real Madrid)