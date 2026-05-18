El Indio Solari fue declarado Doctor Honoris Causa de la UBA y el acto académico terminó en fiesta ricotera

Gaspar Benegas recibió la distinción Doctor Honoris Causa a Indio Solari, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA.

Carlos “Indio” Solari fue distinguido como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, durante un acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas.

Durante la ceremonia, el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, si bien no estuvo presente, por los problemas de salud que desde hace tiempo lo aquejan, envió un breve agradecimiento de audio, por la distinción. Además, Gaspar Benegas, uno de los músicos de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, interpretó algunas canciones.

Por otra parte, se informó sobre los fundamentos de esta distinción, que fue publicada en diciembre del último año, como resolución del Consejo Superior de la Universidad.

El texto señala: “En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico de nuestro país, resulta pertinente que esta Universidad reconozca la trayectoria de Carlos Alberto Solari”.

Concierto acústico

El acto académico estuvo encabezado por Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, autoridades del rectorado de la UBA. “Para muchos de los que estamos acá es una sensación difícil de explicar”, dijo el vicerrector Yacobitti, en el inicio de su laudatio.

Minutos más tarde, Gaspar Benegas fue el anfitrión del concierto de unas diez canciones, acompañado por un octeto de cuerdas y la cantante Valentina Cooke. Se escucharon delicados arreglos de temas como “El tesoro de los inocentes”, “⁠La murga de la virgencita", “Había una vez”, y un par donde, además, sonó la voz de Solari (“⁠Salando las heridas”, y “Yo Caníbal”). Y también hubo bises, por la gran insistencia del público, en formato más íntimo, de violonchelo, guitarra, voz y un emocionado coro de estudiantes y docentes. La formalidad del inicio terminó convertida en una emocionante fiesta ricotera; “Juguetes perdidos” y “Ji Ji Ji” dieron el punto más alto y provocaron el pogo en el Aula Magna.

Consideraciones

Dentro de las consideraciones de la distinción al Indio, se menciona una trayectoria artística de cinco décadas, que lo ha convertido en “una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

Además, destaca su trabajo como cantante, compositor y letrista, especialmente en su tarea como fundador y “voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como referente y motor creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, conjuntos que se han constituido en hitos de la música popular y en núcleos de experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo".

La resolución también detalla las repercusiones de la labor de Solari: “Sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de interés analítico desde múltiples perspectivas disciplinares – filosófica, sociológica, literaria y cultural – dando lugar a libros, ensayos, investigaciones académicas y tesis que abordan su producción artística y su gravitación en la cultura contemporánea. Su obra ha contribuido a la configuración de un lenguaje propio en el campo del rock, articulando referencias literarias, filosóficas y políticas con una mirada crítica sobre la realidad social, la desigualdad, el poder y las formas de vida de amplios sectores populares, y ha construido a la vez una relación singular con su público".

Esta declaración, publicada el 17 de diciembre de 2025 llegó semanas después a Solari, que agradeció con un mensaje que, poco después, se publicó en redes sociales.

Fuente: La Nación.