Kevin Bryan presenta su investigación sobre la descolonización actual en la región africana

La Escuela Normal José María Torres será el escenario para la presentación del libro titulado La revolución de las boinas, una investigación del historiador y analista internacional Kevin Bryan que analiza los recientes cambios políticos y sociales en la región africana del Sahel. El encuentro se llevará adelante este miércoles 27 de mayo a las 19 en el aula 4 del establecimiento educativo. La actividad apunta a brindar un espacio de reflexión y debate sobre el ascenso de proyectos nacionalistas en países como Mali, Burkina Faso y Níger, vinculando estos sucesos contemporáneos con las raíces históricas de los movimientos de descolonización que marcaron al continente durante el siglo XX.

En su obra, publicada por Laborde Editor en 2025, Bryan propone una lectura de lo que denomina el epicentro de las luchas contemporáneas por la soberanía. El autor sostiene que los recientes golpes de estado y cambios de gobierno en la región no pueden interpretarse como hechos aislados o meros incidentes militares, sino que forman parte de una resistencia activa contra la histórica influencia de Francia en África.

Para el investigador, estos procesos representan un intento por redefinir los vínculos con las potencias externas y recuperar el control sobre recursos estratégicos, buscando erigir proyectos de desarrollo que tengan como eje la autonomía nacional y la ruptura de los viejos esquemas de dependencia económica y política que persistieron tras el fin de los imperios coloniales.

El enfoque historiográfico de este trabajo permite comprender los conflictos del presente a través de los procesos de colonización y descolonización. Durante la exposición, se abordará cómo el nacionalismo revolucionario y la crítica al imperialismo convergen actualmente con la reivindicación de figuras históricas asociadas al panafricanismo. El historiador examina cómo estas naciones están transformando sus estructuras mediante una inédita coordinación militar y política, pero también a través de una disputa cultural y simbólica que intenta transformar los imaginarios y cómo para eso es necesario desprenderse de los relatos moldeados desde Europa.

Según lo planteado por el autor, el cambio que vive el continente se manifiesta en la demanda de nuevos tipos de relaciones internacionales que dejen atrás la visión de dependencia.

La entrada será libre y gratuita.