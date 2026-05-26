Se difundieron las propuestas seleccionadas del primer Encuentro Entrerriano de Danza

La convocatoria del primer Encuentro Entrerriano de Danza tuvo una alta participación federal. El jurado especializado seleccionó 10 propuestas de distintos puntos de la provincia que serán parte de la grilla del evento, el 6 y 7 de junio en La Vieja Usina de Paraná. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de la capital provincial.

Las propuestas seleccionadas son:

1. ¿Cómo esperamos? | Irene Quiroga | Gualeguaychú | Solista

2. A mi madre | Escuela de danzas Semillitas Danzantes | Sauce de Luna | Cuarteto

3. Barro | La Crisálida | Villa Elisa | Conjunto

4. De este suelo | Gauchinbrux | Gualeguay | Conjunto

5. A Federico, con duende | Cuatro Latidos | Paraná | Cuarteto

6. Chamarrita Entrerriana | Ballet Nuevos Vientos | Nogoyá | Dúo

7. Cíclicas | Cíclicas pole dance performático | Paraná | Cuarteto

8. ¿Cómo llegó esto acá? | Gabriela Loker | Villa Elisa | Solista

9. Pensión Martínez | Valentina Leite y Agustín Badaracco | Paraná | Dúo

10. Un grito de corazón | Compañía Tupana | Paraná | Conjunto

El jurado estuvo integrado por Gimena Russian, Ana Darelli y Ezequiel Posse.

Las propuestas seleccionadas serán premiadas con un monto económico y la participación en el Encuentro el 6 y 7 de junio en La Vieja Usina de Paraná. También se dará alojamiento y comidas a quienes no residen en la ciudad.

Próximamente se conocerá la programación y las actividades abiertas al público, que incluyen funciones, talleres, intervenciones y pista de baile. Todo, con entrada libre y gratuita.