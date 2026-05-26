Copa Sudamericana: San Lorenzo irá por el pasaporte directo a octavos de final

San Lorenzo irá por el pasaporte directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

San Lorenzo y Recoleta FC se enfrentarán, desde las 21.30 en el Estadio Pedro Bidegain, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Ciclón llega como líder de su zona y una victoria lo clasificará a los octavos de final, sin importar otros resultados, y no deberá pasar por los playoffs.

Ya con la dura eliminación del Torneo Apertura ante River olvidada, el Ciclón visitó la cancha de Santos por la quinta jornada y rescató un valioso empate pensando en el pase a la siguiente fase de la Sudamericana. Al minuto de juego ya iba perdiendo por un gol de contraataque y Gabigol amplió la ventaja de tiro libre para que el Peixe se vaya 2-0 al entretiempo.

Los dirigidos técnicamente por Gustavo Álvarez reaccionaron e igualaron un encuentro que parecía perdido, gracias a los tantos de Mathias De Ritis y Rodrigo Auzmendi.

Con esta igualdad, los de Boedo están en la primera posición del Grupo D con siete puntos y un triunfo ante Recoleta FC lo clasificaría a octavos de final directamente. En caso de que empate, también pasará de fase, pero podría quedar segundo y jugar 16avos dependiendo lo que pase en Santos frente a Deportivo Cuenca.

Recoleta FC viene de ganar 2-1 ante Guaraní, por la fecha 22 del Apertura local, dónde se encuentra en la séptima posición con 29 puntos. Por la Sudamericana, el conjunto paraguayo igualó todos los partidos disputados hasta el momento, por ende, acumula cinco unidades y aún tiene chances de clasificar de fase.

Para que el equipo de Jorge González dispute octavos de final o en todo caso 16avos, deberá ganar o empatar en el Bidegain y esperar el resultado del otro encuentro del grupo.

FORMACIONES

SAN LORENZO

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

RECOLETA FC

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos, Allan Wlk. DT: Jorge González.

Árbitro: Carlos Ortega (Colombia). VAR: Leonard Mosquera (Colombia). Cancha: San Lorenzo. Hora: 21.30 (DSports).