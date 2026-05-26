El sentido posteo del entrerriano Morales tras salir campeón con Belgrano

Belgrano de Córdoba se encuentra viviendo sus horas más felices tras quedarse con el Torneo Apertura luego de vencer a River 3-2 en la gran final. Y dentro de los protagonistas del Celeste, hay uno en particular para el cual el título representa el punto cúlmine en su carrera, tras años de pelearla.

Se trata del entrerriano Leonardo Morales, quien no sólo hizo el largo camino desde el Ascenso hasta la Primera División, sino que además se dio el gusto de empatar transitoria el cruce ante el Millonario.

Leo no pudo ocultar su emoción por su primer título como profesional. “Lo soñé mil veces, lo busqué en lo personal…Pero me saco el sombrero con este grupo grandes profesionales, pero mucho mejores personas. Y cumplimos el gran objetivo SOMOS CAMPEONES”, manifestó el Yacaré en sus redes sociales junto a varias imágenes de una tarde que no olvidará jamás.





Respuestas para el entrerriano

No obstante, más allá de los mensajes de aliento y de felicitaciones para el entrerriano, se destacó uno en particular de un ex Estudiantes. Franco Jara, fanático del Pirata y quien el doingo siguió el encuentro desde las plateas del estadio Mario Alberto Kempes, reaccionó a la publicación.

“Dios mioooo yacareeeee que hombreeee felicitaciones amigo”, sostuvo el hoy por hoy delantero de Instituto, quien la temporada pasada vistió los colores del Celeste.

Además del delantero, otros excompañeros de Morales no dudaron en hacer lo propio. Por ejemplo, Agustín Cardozo, hoy en Lanús y con quien compartió plantel en el Lobo, también se expresó. “Felicitaciones LEONIDAS!! Te lo mereces amigo sos crack”, fue el mensaje del volante central.

Manuel Panaro también comentó. “Felicitaciones Leo querido”, fue el aporte del extremo Tripero.