Artistas locales llegan a Casa Grande con composiciones propias y versiones compartidas

Los músicos Dani Liva y Facundo Aquilini se presentarán en el ciclo Casa Florecida este sábado 6 de junio a las 21 en Casa Grande, elespacio cultural ubicado en calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná. El encuentro tiene como propósito ofrecer un espacio de música en vivo en un formato acústico, donde los artistas realizarán un recorrido por versiones de canciones clásicas del repertorio popular junto a composiciones de autoría de Aquilini.

La propuesta musical de la noche se estructurará a partir de la química interpretativa entre Liva y Aquilini, quienes diseñaron un repertorio que alterna entre lo conocido y lo inédito. Facundo Aquilini aprovechará la ocasión para dar a conocer parte de su obra propia, la cual se caracteriza por una búsqueda orientada a la canción de autor. Por su parte, la inclusión de clásicos reversionados permitirá al público conectar con melodías familiares.

El ciclo Casa Florecida surgió a partir de una convocatoria que el espacio realizó a través de las redes sociales donde invitó a artistas de diversas disciplinas –música, fotografía, poesía, visuales, performances y otros– a acercar sus propuestas, con la intención de crear un encuentro en torno a las distintas manifestaciones del arte.

Desde la organización confirmaron que este ciclo comienza en junio y que ya cuenta con una agenda preparada para los próximos meses. Pero más allá de cada fecha, sostienen que "es una oportunidad y una invitación para conocer la casa, recorrerla y habitarla".

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre los músicos locales y su público durante la temporada invernal. Para el espacio, es "un lugar donde refugiarse de la tempestad tan inoportuna que atraviesa el país, donde volver a encontrarse para compartir la alegría, el arte, la música y la conversación".

La entrada tendrá un valor de $10.000. Para reservas, comunicarse al 343 4050966.