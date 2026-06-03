Comienza un paro de 48 horas de los trabajadores de la UNER

Trabajadores no docentes agrupados en la Asociación de Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) llevan adelante este miércoles 3 y jueves 4 de junio un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

La medida se enmarca en un plan de lucha nacional dispuesto por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema universitario.

Entre los principales motivos de la protesta, los trabajadores exigen salarios dignos que reconozcan la tarea que desempeñan y permitan garantizar condiciones de vida adecuadas para sus familias. Asimismo, reclaman que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la situación vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y que la norma sea aplicada de manera efectiva.

La medida se desarrolla sin concurrencia a los lugares de trabajo y forma parte de un plan de lucha que busca visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores no docentes, así como la problemática presupuestaria que afecta al sistema universitario en su conjunto.

“Unidos y movilizados lograremos que se escuche nuestra voz. La dignidad no se negocia”, señalaron desde Apuner, según citó ApfDigital, al tiempo que sostuvieron que las universidades necesitan trabajadores no docentes reconocidos y valorados para garantizar su funcionamiento cotidiano.