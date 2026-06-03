Entre Ríos: el consumo en supermercados cayó 26% desde 2023 y CEPA lo vincula con la pérdida salarial

Las ventas en supermercados de Entre Ríos continúan mostrando signos de deterioro. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el consumo en las grandes cadenas comerciales de la provincia acumula una caída del 6,3% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con igual período de 2025 y se encuentra 26% por debajo de los niveles registrados en 2023.El trabajo, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), señala que entre enero y marzo de este año las ventas en supermercados alcanzaron los 153.754 millones de pesos a valores constantes de marzo de 2026, frente a los 207.664 millones registrados en igual período de 2023. La diferencia equivale a una pérdida de facturación de 53.911 millones de pesos.

Además, el informe destaca que en marzo de 2026 el promedio anual móvil de ventas mostró una caída interanual del 8,1% y se ubicó 25,8% por debajo de marzo de 2023. En términos absolutos, el consumo se redujo en 4.542 millones de pesos respecto de marzo de 2025 y en 17.962 millones frente a marzo de 2023.

Alimentos y bienes básicos, entre los rubros más afectados

El análisis por rubros refleja una caída generalizada en la mayoría de los productos comercializados en supermercados.

Entre los alimentos, las ventas de almacén descendieron 3,9% respecto de 2025 y se ubicaron 27,4% por debajo de 2023. Los lácteos registraron una baja de 2,4% interanual y de 19% frente a 2023, mientras que las carnes mostraron una contracción de 8,8% respecto del año pasado y de 21,9% frente a los niveles previos al cambio de gobierno nacional.

También se verificaron retrocesos en bebidas (-9,2%), artículos de limpieza y perfumería (-11,2%), rotisería (-13%) y electrónicos y artículos para el hogar (-11,4%). Este último rubro acumula una caída de 26,1% respecto de 2023.

Las únicas excepciones fueron verdulería y frutería, que crecieron 6,4% respecto de 2025 y superan incluso los niveles de 2023, y panadería, que mostró una mejora interanual de 2,5%.

La relación entre salarios y consumo

CEPA sostiene que la caída del consumo está estrechamente vinculada a la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

El informe indica que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 los salarios privados registrados perdieron 6,8% de capacidad de compra. Aunque posteriormente se observó una recuperación parcial, a diciembre de 2025 los ingresos apenas se ubicaban 0,1% por encima de los niveles de noviembre de 2023 si se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial.

Sin embargo, el estudio plantea que si la inflación se calcula utilizando una canasta actualizada sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017-2018), los salarios todavía se encontraban 9,2% por debajo de noviembre de 2023.

En ese escenario, cada trabajador registrado del sector privado habría perdido, en términos acumulados, entre 1,3 millones y 3,7 millones de pesos de poder adquisitivo, según la metodología utilizada.

Más de 500 mil millones de pesos menos en ingresos

El trabajo también cuantifica el impacto agregado sobre los hogares entrerrianos. Considerando los 135.779 trabajadores registrados del sector privado que tenía la provincia a diciembre de 2025, la masa salarial perdida asciende a 177.351 millones de pesos tomando el IPC oficial y a 504.900 millones de pesos utilizando la metodología basada en la ENGHo.

A la par, las ventas en supermercados acumularon una caída de 237.676 millones de pesos desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, siempre a precios constantes.

Las conclusiones del informe

Entre sus principales conclusiones, CEPA señala que el consumo en supermercados de Entre Ríos todavía no logra recuperar los niveles previos al ajuste económico iniciado a fines de 2023. El organismo remarca que las ventas permanecen 26% por debajo de los registros de aquel año y que la evolución del mercado interno continúa condicionada por la pérdida de ingresos reales de los trabajadores.

Asimismo, advierte que la retracción del consumo no constituye un fenómeno aislado, sino que refleja un proceso más amplio de deterioro del poder adquisitivo que impacta sobre la actividad económica y la demanda interna de la provincia.