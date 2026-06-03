La protesta del Nobel de la Paz: Pérez Esquivel comenzó un ayuno contra el hambre del pueblo que genera Milei

Este martes el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel comenzó un ayuno para protestar contra el Gobierno de Javier Milei y el avance de las desigualdades. “El pueblo está en un estado de indefensión total, la única forma de revertir esto es unirnos, no desde la violencia, sino desde la rebelión de conciencias para que comencemos a pensar y actuar”, determinó al micrófono el Nobel en Plaza de Mayo, junto a otros integrantes de la Mesa Ecuménica, movimiento que busca la democracia, la vida y el bien común.

Frente a Casa Rosada, el referente de derechos humanos determinó que la crítica situación actual cambiará “cuando el pueblo se ponga de pie y diga basta”. La protesta que comenzó este martes se extenderá durante toda la semana, bajo la consigna de ayunar para denunciar el hambre en la sociedad argentina, reunirse para defender la vida y orar para sostener la esperanza, según declararon desde la organización.

En paralelo, esta misma iniciativa tuvo lugar en distintas plazas centrales del interior del país, con otras organizaciones ecuménicas, sociales y de derechos humanos que se reunieron para debatir y pensar soluciones ante el “crecimiento del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social”, publicó el diario Página/12.

El referente de 94 años hizo énfasis en el impacto negativo de los recortes en áreas cruciales como salud, educación y asistencia social, y determinó que “estos días de ayuno y oración son para despertar la conciencia”. Además, pidió a sus oyentes que multipliquen estos debates en otros sectores, “porque tiene que ir creciendo la presencia del pueblo en cada lugar”. Este martes también estuvo presente el compositor de folklore “Peteco” Carabajal, que acompañado por su guitarra y voz musicalizó la jornada.

Pérez Esquivel también habló sobre la situación a nivel internacional, advirtió sobre el riesgo de una escalada bélica global y apuntó contra la Organización de las Naciones Unidas al decir que debería “expresar la voluntad de los pueblos del mundo, pero hoy está condicionada por intereses de unos pocos países”.

Las actividades continuarán hasta el próximo martes, con diversos encuentros con jubilados, estudiantes, organizaciones sociales, pueblos originarios, mujeres y otros sectores de la sociedad. El objetivo es que se repliegue en todo el país y también más allá, en los países vecinos, con actividades culturales abiertas a la comunidad que alerten sobre la vulneración de los derechos humanos, consignó el diario Página/12.

Cuando se cumplieron 50 años del Golpe de Estado en Argentina, Pérez Esquivel instó a “recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye”. Y, como en cada oportunidad que tiene, invitó al pueblo a actuar con rebeldía, porque “sin ella seremos dominados, sometidos y colonizados en manos de unos irresponsables totales como lo son Donald Trump y Milei”. En otras declaraciones previas, ha calificado al presidente libertario como un “sirviente del imperio norteamericano que no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.