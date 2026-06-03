Básquet: con Dato en cancha, Gimnasia eliminó a Ferro y jugará la final de la Liga Nacional

Martiniano Dato aportó 12 unidades en la clasificación de Gimnasia de Comodoro Rivadavia a la final de la Liga Nacional.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció a Ferro Carril Oeste por 88 a 54 en el quinto y último juego de las semifinales y se clasificó a la final de la Liga Nacional de Básquetbol, donde enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero. El goleador del encuentro fue Carlos Rivero del local con 15 puntos. El paranaense Martiniano Dato registró 12 puntos, en 28 minutos en cancha. En el Verdolaga, Alejandro Diez aportó 12 unidades.

De esta manera, la definición de la Liga Nacional de Básquet contará con la participación de dos jugadores paranaenses: en Quimsa estará el escolta Matías Solanas y en Gimnasia y Esgrima Martiniano Dato.

Justamente, la serie para definir al nuevo campeón de la Liga Nacional de Básquet se jugará a siete partidos, con ventaja para la Fusión santiagueña por haber sido el mejor equipo de la fase regular, por sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia que fue segundo.

La final comenzará en Santiago del Estero con los dos primeros juegos, este sábado y el lunes. Luego seguirá con dos más en el Socios Fundadores en Comodoro, el 11 de junio y el 13.

Posteriormente, la llave continuará siempre en caso de ser necesario, de la siguiente manera: miércoles 17 en Quimsa; sábado 20 en Gimnasia; y martes 23 en Santiago.