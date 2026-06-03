Caseros celebra la literatura con la 5ª Feria Molino de Letras

La localidad de Caseros se prepara para recibir la quinta edición de la Feria del Libro "Molino de Letras", un evento que reunirá a escritores, editores y referentes de la cultura regional durante los días viernes 5 y sábado 6 de junio. Las actividades se desarrollarán en el Salón de Usos Múltiples de la mencionada localidad del Departamento Uruguay, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, brindar espacios de formación en escritura y comunicación, y ofrecer un punto de encuentro para la industria editorial entrerriana.

La jornada inaugural del viernes 5 de junio comenzará con la apertura oficial y la presentación de Mi Recreo, de Ricardo Contard, seguida por el espacio denominado "Conociendo a Mechi", a cargo de Mechita Daneri.

La programación matutina y vespertina también estará destinada al público infantil y juvenil con el taller "Fabricando Monstruos", dictado por el ilustrador El Bruno, y una mesa sobre escritura de horror, ciencia y fantasía donde Jonathan Fernández presentará sus trabajos más recientes.

Además, la autora Trinidad Rusconi compartirá su obra Entre el monte y la laguna acompañada de una actividad lúdica, mientras que Belén Zevallo encabezará una mateada literaria centrada en la identidad de la escritura entrerriana actual.

El cierre de esta primera jornada tendrá un carácter didáctico y musical con el taller de instrumentos basado en el libro Mis piezas litoraleñas, de Juan Martín Caraballo.

Para el sábado 6 de junio, la feria ampliará su agenda con propuestas de formación técnica y géneros literarios. Durante la mañana, Sabina Melchiori dictará un taller intensivo de comunicación audiovisual destinado a todo público, mientras que la Editorial Relieve coordinará un taller de acercamiento a la escritura de género policial y terror para adolescentes y adultos. En paralelo, se presentarán los libros Nunca es tarde, de Lourdes Traverso, y Memoria genealógica y palabras migrantes, de Stella Maris Marclay.

El dibujante Max Aguirre también formará parte de la grilla con el taller "Hagamos un héroe y un villano", orientado a la creación de personajes y narrativa gráfica.

Por la tarde del sábado será la presentación de la obra Je suis Mimi, también de autoría de Sabina Melchiori, que precederá al acto de clausura de la edición.

Además de las charlas y capacitaciones, el salón contará con stands de editoriales y librerías que ofrecerán una amplia variedad de títulos y artículos de papelería.

El broche de oro de la feria estará a cargo del músico Damián Lemes, que llega a Caseros tras haber obtenido recientemente el primer puesto en el rubro Canción Inédita por su obra La Yuyera en el Festival de Cosquín 2026.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.