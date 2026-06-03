Gatx Negrx inicia un itinerario de cine dedicado a directoras con la proyección

El espacio cultural Gatx Negrx, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, pondrá en marcha este domingo 7 de junio a las 19 un nuevo ciclo de proyecciones cinematográficas orientado exclusivamente a visibilizar el trabajo de realizadoras mujeres. La jornada de apertura contará con la exhibición de La Niña Santa, el segundo largometraje de la cineasta salteña Lucrecia Martel, estrenado en el año 2004.

Esta iniciativa surge como una propuesta de la gestión del espacio para diversificar su cartelera habitual y ofrecer un espacio para abordar el canon cultural occidental, buscando poner en valor las historias pergeñadas por mujeres en la industria audiovisual.

La Niña Santa es una pieza fundamental dentro de la cinematografía de Lucrecia Martel, ya que la directora profundiza en los análisis de las dinámicas familiares y las contradicciones de la sociedad argentina que ya había esbozado en su ópera prima, La Ciénaga.

La trama se sitúa en un hotel de provincia que atraviesa una etapa de decadencia, escenario donde se desarrolla un congreso de médicos especialistas en otorrinolaringología. En ese entorno claustrofóbico convive Amalia, la hija adolescente de la dueña del hotel, que transita un despertar místico y sexual marcado por las enseñanzas de la religión católica.

La llegada del doctor Jano, un prestigioso profesional interpretado por Carlos Belloso, desencadena una serie de tensiones cuando el hombre roza a la joven en la calle, un acto que ella interpreta como una señal divina para emprender una misión de redención espiritual hacia él.

El largometraje fue destacado en su momento por retratar los silencios, las jerarquías de poder y las vinculaciones entre el mundo de las infancias y la adultez. La película fue una coproducción entre Argentina, España e Italia, y obtuvo un reconocimiento internacional al ser invitada a participar en la sección oficial del Festival de Cannes, además de recibir cuatro nominaciones a los premios Cóndor de Plata otorgados por la Asociación de Críticos Cinematográficos de Argentina.

Desde la organización de Gatx Negrx destacaron que la elección de Martel para inaugurar este ciclo responde a su estatus como una de las directoras más influyentes del cine contemporáneo mundial, cuya mirada transformó la forma de narrar la provincia y sus instituciones.

El ciclo se extenderá durante todo el mes de junio, manteniendo el criterio de proyectar obras dirigidas por mujeres como una forma de equilibrar la balanza de las programaciones anteriores.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.