Se impuso la pena de prisión perpetua al femicida de Brenda Alvarenga

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio de Paraná, Alejandro Grippo, impuso la pena de prisión perpetua a Alan Exequiel Domínguez, a quien un jurado popular reunido el 22 de mayo pasado declaró culpable de ser autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo y por haberse perpetrado en contexto de violencia de género.

La sentencia del magistrado fue notificada a las partes y se conoció ayer, en el marco del legajo “Domínguez, Alan Exequiel s/Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

Además, hasta tanto la sentencia quede firme, el juez Grippo dispuso la prórroga de la prisión preventiva de Domínguez en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Durante la audiencia de cesura, celebrada el 27 de mayo último en los Tribunales de Paraná, la fiscal Elizabeth Comas y el fiscal Facundo Etienot solicitaron la pena de prisión perpetua para Domínguez, por entender que se trata de la pena única prevista en el Código Penal. Ese pedido fue acompañado por la abogada Silvina Orrego. quien intervino como querellante particular.

Por su parte los defensores oficiales Fabricio Patat y Pablo Biaggini plantearon la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, a lo cual el juez Grippo no hizo lugar.

Se trató del juicio por jurados número 161 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal, del que también participó Susana Carnero en representación del Ministerio Pupilar.

Sobre el hecho

La investigación determinó que el femicidio de Brenda Alvarenga ocurrió el 6 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en calle Clark, en el barrio Paraná XVI. Según la reconstrucción judicial, Domínguez ingresó a la casa de Alvarenga por una ventana y, tras una discusión, la atacó y la estranguló. La víctima ingresó sin vida al centro de salud Ramón Carrillo, pese a la intervención de un vecino que intentó auxiliarla en los minutos posteriores al ataque.