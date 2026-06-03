Mundial 2026: Alloco, el otro paranaense que estará en la cita ecuménica

Fernando Alloco será el otro pararanaense que estará en la máxima cita del deporte mundial.

Además de Roberto Ayala como integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina, Paraná tendrá otro representante en el Mundial 2026: Fernando Alloco. El natural de la capital entrerriana es ayudante de campo de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia, elenco que formará parte del Grupo K, junto a Portugal, Congo y Uzbekistán.

Alloco, quien colgó los botines hace un tiempo, nació el 30 de abril de 1986 en Paraná. Hoy, a sus 40 años de edad, es un puntal importante en la estructura encabezada por Néstor Lorenzo, a quien conoció una vez que se retiró como futbolista.

Como jugador su carrera se desarrolló principalmente como defensor central. Su carrera deportiva se vinculó con Colón de Santa Fe, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, Independiente Rivadavia, Sport Boys, Real Garcilaso y Universitario de Deportes, estos tres de Perú, Asteras Trípoli de Grecia y Boca Unidos de Corrientes.

Una de sus campañas más significativas fue su paso por Universitario de Deportes en Perú, donde en el 2013 ganó el campeonato nacional, su único título en Perú. Posteriormente, jugó en Grecia y regresó a Argentina para jugar con Boca Unidos hasta su retiro en 2020, consigna Paraná Deportes.

Después del retiro

Después de colgar los botines, en el 2021, Allocco se unió al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, comenzando en el FBC Melgar de Perú. En este equipo hicieron un gran trabajo, de hecho, llevaron al Rojinegro a semifinales de la Copa Sudamericana 2022.

Ese mismo año, Lorenzo fue confirmado como flamante entrenador de la selección de Colombia y desde ya, el paranaense Alloco se sumó a este nuevo desafío. Con la selección cafetera alcanzaron la final de la Copa América 2024, cayendo 1 a 0 en el alargue ante la Argentina de Lionel Scaloni.

Lorenzo y Allocco han trabajado fuerte en la construcción de una selección competitiva. Ocho años después, y luego de quedarse afuera de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, los colombianos estarán presentes en el Mundial y con un paranaense como protagonista.