Primera Nacional: Agropecuario atraviesa un momento complejo antes de recibir a Patronato

Bernardo Grobocopatel disparó contra los jugadores de Agropecuarios, días antes de recibir a Patronato.

El próximo escollo de Patronato en la Primera Nacional se llama Agropecuario, equipo al que visitará el venidero fin de semana en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Justamente, el elenco bonaerense no atraviesa su mejor momento y está a solo una unidad de la zona de descenso directo.

Justamente, el pobre presente del equipo generó la bronca de Bernardo Grobocopatel, presidente de la entidad que disparó contra el plantel, una vez más.

El Sojero cumple 10 años de vida y en un contexto complejo, su mandamás relacionó el “festejo” con la actualidad: “En Agropecuario estamos de festejo, recordando y homenajeando a quienes hicieron grande esta historia. Y no queremos dejar de reconocer también al plantel actual, que sigue rompiendo marcas”, expresó en el comienzo.

A lo que agregó: “Más de 300 minutos sin patear al arco, casi 90 minutos para conseguir el primer córner. Una de las delanteras menos goleadoras del campeonato y una de las defensas más vencidas”.

Para el final el directivo manifestó: “Todo esto, peleando puntos decisivos y enfrentando rivales directos en la lucha por no descender. No todos los récords merecen un homenaje, pero estos son difíciles de ignorar”.