Una multitudinaria convocatoria replicó en Paraná la marcha Ni Una Menos

A 11 años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, organizaciones feministas, sindicales y sociales se movilizaron en Paraná en el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos.

Una extensa columna de agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas se movilizan por el centro de la capital, partiendo de Plaza 1° de Mayo y hacia Casa Gris, con el objetivo de pedir la emergencia en materia de violencia de género.

El contexto de la nueva marcha está cruzado por el caso de Agostina Vega, adolescente de 14 años víctima de un brutal y conmocionante femicidio en la ciudad de Córdoba. En ese marco, las manifestantes solicitaron que se declare la emergencia en la materia y se destine más presupuesto a políticas de prevención.

Educación sexual y prevención de las violencias

Las organizaciones también reclamaron la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) y denunciaron el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género.

Cómo surgió la marcha "Ni una menos"

La movilización se desarrolló en una fecha emblemática para el movimiento- El 3 de junio de 2015 miles de personas se movilizaron por primera vez bajo la consigna #NiUnaMenos para exigir acciones concretas frente a los femicidios y las distintas formas de violencia machista.

En ese marco, se conoció un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que expone la persistencia de esta problemática a más de una década de aquella histórica convocatoria.

Según el relevamiento, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en el país. El informe detalla 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los datos también reflejan que gran parte de los crímenes ocurrieron en ámbitos cotidianos y cercanos a las víctimas. De acuerdo con el observatorio, 978 casos sucedieron en la vivienda de la víctima, 798 en viviendas compartidas con el agresor y 45 en lugares de trabajo.

Asimismo, el informe advierte sobre las fallas en los mecanismos de prevención y protección. En 436 casos las víctimas habían realizado denuncias previas y en 188 existían medidas cautelares vigentes contra los agresores.

Otro de los aspectos destacados es el impacto social que generan estos crímenes. Durante el período analizado, 3.840 hijos e hijas quedaron afectados de manera directa por la pérdida de sus madres, convirtiéndose en víctimas colaterales de la violencia de género.

Con estas cifras que generan preocupación, la marcha en Paraná vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y protección para las víctimas, al tiempo que suma el reclamo de distintos sectores sociales y sindicales en defensa del sistema previsional entrerriano.