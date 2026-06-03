Frigerio anunció una "compra histórica" de maquinaria y un plan para intervenir las rutas provinciales

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves una inversión récord en equipamiento para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y confirmó la obtención de más de 320 millones de dólares en financiamiento internacional para obras de infraestructura vial. El mandatario aseguró que el objetivo de su gestión es intervenir la totalidad de las rutas provinciales antes de finalizar el mandato.

Durante una conferencia de prensa realizada junto al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y el director de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, Frigerio sostuvo que el estado de las rutas constituye una de las principales preocupaciones de los entrerrianos y cuestionó la situación heredada al inicio de su gestión.

"Encontramos las rutas en un estado deplorable, abandonadas, y también a Vialidad Provincial con abandono, desidia y falta de transparencia en los procesos de contratación", afirmó.

Compra récord de maquinaria para Vialidad

Uno de los anuncios centrales fue la adquisición de aproximadamente 70 máquinas para la DPV, en lo que el gobernador definió como "la compra de maquinaria más importante de las últimas décadas".

Frigerio recordó que al asumir encontró una estructura prácticamente paralizada: "No andaba ninguna máquina en Vialidad. Logramos recuperar 50 con muchísimo esfuerzo y apenas había tres camiones operativos en toda la provincia para transportar materiales".

Según explicó, la primera licitación para la compra de equipos tuvo entre 12 y 14 oferentes, situación que atribuyó a una mayor transparencia y competencia en los procesos.

"Esto va a ser un antes y un después para una Vialidad Provincial que muchas veces no puede atender los reclamos porque la encontramos desguazada y sin herramientas para dar respuesta", remarcó.

Más de 320 millones de dólares para reconstruir rutas

El mandatario también confirmó la aprobación de financiamiento internacional para ejecutar obras de reconstrucción integral en corredores provinciales estratégicos.

Detalló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 280 millones de dólares para Entre Ríos. A ese monto se suman casi 30 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros 15 millones de dólares provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

"Somos la primera provincia que consiguió el aval soberano para acceder a este tipo de financiamiento", destacó.

Los fondos serán destinados a obras de reconstrucción total en rutas donde, según explicó, ya no alcanza con tareas de bacheo o rehabilitación.

Entre los corredores incluidos mencionó:

Ruta Provincial 1.

Ruta Provincial 2 entre la Ruta Nacional 14 y Feliciano.

Circunvalación de Nogoyá.

Ruta Provincial 6 entre las rutas 18 y 39.

Ruta Provincial 20 entre las rutas 39 y 130.

Tramo Maciá-Guardamonte.

Ruta 8 (ex Ruta 46) en Paranacito.

Puentes sobre los arroyos El Desmochado y Sauce.

El objetivo: intervenir todas las rutas provinciales

Frigerio aseguró que ya se encuentran intervenidos más de 1.000 kilómetros de rutas provinciales mediante distintos programas de rehabilitación y mantenimiento.

Entre las obras mencionó trabajos en las rutas provinciales 11, 20, 26, 45, 51, 4, 22, 23 y 38, además de accesos estratégicos como Tres Bocas y Puerto Yeruá.

También destacó la rehabilitación de la Ruta Provincial 32 entre Crespo y Viale, la Ruta 10 en la zona de María Grande y la Ruta 3 en los accesos a Piedras Blancas y Hernandarias.

"De acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes", aseguró.

Caminos rurales y obras estratégicas

El gobernador también repasó el plan de mejoramiento de caminos rurales, que abarca unos 25.000 kilómetros en toda la provincia.

En ese sentido recordó que su administración decidió destinar el 100 por ciento de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural a obras en caminos de la producción.

Asimismo mencionó obras actualmente en ejecución como:

El puente Paso El Cinto.

El acceso norte a Concepción del Uruguay desde la Ruta Nacional 14.

La pavimentación para tránsito pesado en Pueblo Belgrano y Urdinarrain.

Trabajos en el acceso al Túnel Subfluvial.

Obras en San Benito, Aldea San Antonio, Aldea Santa Rosa y San Rafael.

Críticas a la gestión anterior

Durante buena parte de su exposición, Frigerio cuestionó el estado financiero y operativo que, según sostuvo, recibió la infraestructura vial provincial.

Afirmó que al inicio de la gestión existía una deuda superior a los 30.000 millones de pesos con empresas contratistas, situación que -aseguró- fue regularizada.

"Hoy estamos al día y los funcionarios tienen un mandato claro: obra que se inicia, obra que se ejecuta en tiempo y forma", señaló.

También destacó medidas orientadas a reducir costos y mejorar la transparencia, como la eliminación del cobro de Ingresos Brutos y Sellos sobre la obra pública provincial, la implementación de un pliego único de contratación y la reorganización del sistema de pagos.

"La historia empezó a cambiar"

Al cierre de la presentación, el mandatario defendió el rumbo de su administración en materia de infraestructura.

"Pasamos de tapar con ripio rutas estratégicas a poner en funcionamiento una Vialidad que encontramos abandonada y a definir una estrategia para intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales", afirmó.

Y concluyó: "Esta es probablemente la principal preocupación de los entrerrianos. Durante muchos años fue completamente desatendida. A partir de nuestra gestión esa historia empezó a cambiar".