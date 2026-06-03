Básquet: la preselección provincial masculina de Mini entrenará en Villaguay

La preselección masculina de básquet de la categoría Mini (U11) tendrá una jornada de entrenamientos el próximo domingo 7 de junio en Villaguay. Así lo confirmó la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), a través de su sitio web oficial.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Huracán y contará con la participación de los jugadores convocados por el staff técnico de la FBER, integrado por entrenadores, asistentes y colaboradores que trabajan en el proceso de formación de los representativos provinciales.

La jornada estará dividida en dos turnos de entrenamiento: de 10 a 12 y de 15 a 17, contemplándose además un espacio destinado al almuerzo y descanso de los deportistas. Los jugadores deberán presentarse a las 9.30 para comenzar con las actividades programadas.

Esta nueva concentración forma parte del proceso de evaluación, seguimiento y preparación que viene desarrollando la FBER de cara a la participación de Entre Ríos en la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones de Mini, certamen que se disputará los días 20 y 21 de junio en Corrientes.

Convocados:

Juan Benítez – Neptunia (ADBG)

Adolfo Martinolich – (ADBG)

Bautista Delghi – Racing (ADBG)

Santino Panizza – Peñarol (ADBG)

Alejo Bernardini – Quique (APB)

Bautista Reist – Quique (APB)

Leónidas Schamme – Rowing (APB)

Thiago Clemente – Neuquen (APB)

Emilio Gelroth – Unión de Crespo (APB)

Ciro Bentos – Progreso (ABSE)

Gerónimo Chaire – SyD San José (ACB)

Cayetano Falco – La Unión (ACB)

Amadeo Hild – Colegio San José (ACB)

Fausto Mena – Huracán (AVB)

Bastián Stivanello – Vélez Sarsfield (ABC)

Juan Politi – Regatas Uruguay (ARBPR)