El Estadio Azteca vibró con una apertura mundialista que combinó música y despliegue escénico

La apertura de la Copa del Mundo fue una verdadera fiesta de color en el estadio Azteca.

El coloso de Santa Úrsula se vistió de gala para dar el puntapié inicial a la Copa del Mundo 2026. Ante un marco imponente de más de 83 mil almas, la ceremonia inaugural transformó el césped del Estadio Azteca en un escenario de celebración global, donde la música latina fue el hilo conductor de una puesta en escena vibrante.

El evento contó con una grilla de artistas de primer nivel, incluyendo a J Balvin, Alejandro Fernández, Lila Downs y Tyla, quienes aportaron color y dinamismo a la antesala del certamen. El inicio musical estuvo a cargo de Maná, que interpretó “Oye mi amor”, seguido por Danny Ocean con “Partidazo”. Posteriormente, Los Ángeles Azules y Belinda presentaron “Por ella”, una pieza coreográfica rodeada por bailarines con vestuarios coloridos que, al grito de “Viva México”, encapsularon el espíritu anfitrión.

El clímax de la jornada llegó con la presentación estelar de Shakira, quien protagonizó el cierre musical junto al artista nigeriano Burna Boy. La intérprete colombiana, luciendo un llamativo atuendo amarillo y acompañada por una numerosa delegación de bailarines, deslumbró al público con el tema "Dai Dai", consolidando el sello distintivo de su presencia en las citas mundialistas.

Y previo al pitazo inicial, antes de la salida de los equipos de México y Sudáfrica, hubo un desfile de todas las banderas de las selecciones participantes y actuaron el histórico cantante italiano Andrea Bocelli y la artista surcoreana Ejae.

Antes de que el despliegue artístico tomara el control, el clima en el estadio estuvo marcado por una selección musical que buscó conectar con el fervor de los aficionados. El sonido ambiente incluyó clásicos de Soda Stereo, el emblemático "Amor prohibido" de Selena Quintanilla y diversos referentes de la música latina, creando una atmósfera de camaradería y expectativa.