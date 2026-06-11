La provincia conmemora el Día de la Poesía Entrerriana

Cada 11 de junio se celebra el Día de la Poesía Entrerriana, una fecha que quedó instituida en el calendario de la región mediante la sanción de la Ley Provincial número 10.909. La normativa adoptó este día específico con el propósito de rendir homenaje y otorgar un reconocimiento institucional a las letras de la provincia, tomando como referencia el aniversario del nacimiento del célebre poeta Juan Laurentino Ortiz, quien nació en el año 1896 en la localidad de Puerto Ruiz, una población ubicada dentro de la jurisdicción del departamento Gualeguay.

Esta efeméride busca poner en valor el legado histórico y literario del autor, cuya obra estuvo ligada a la contemplación del paisaje fluvial, el río y la identidad del litoral. Hoy, Juanele es una de las mayores influencias para la cultura y las sucesivas generaciones de escritores de la región litoraleña.

Al cumplirse este año el 130 aniversario de su natalicio, la fecha se conmemora para repasar sus textos, pero también para poner en relieve el vasto trabajo de autores y autoras en la actualidad provincial.

Actividades en Paraná

La capital entrerriana se suma a los homenajes mediante una agenda de jornadas poéticas que se desarrollarán de manera presencial en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Blv. Racedo 250), este jueves 11 y viernes 12 de junio.