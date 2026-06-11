Más mileístas con “inocencia fiscal”: Espert, una funcionaria de Adorni y el círculo de Santiago Caputo

La ley que impulsó el ex diputado José Luis Espert, que el gobierno de Javier Milei celebró como uno de sus mayores logros y que Manuel Adorni describió como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene un rasgo llamativo: quienes más la elogiaron fueron también los primeros en usarla. Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revelan que un nutrido grupo de funcionarios, asesores y allegados al Gobierno pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) en los últimos meses.

Santiago Oría, el documentalista de Milei y parte de su círculo más cercano, pidió adherirse el 6 de abril. Le siguió el 21 de abril Antonio Aracre, economista cercano a Milei y conductor en la TV Pública. Ambos lo hicieron semanas antes de que el tema se volviera público.

El 7 de mayo fue el turno del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos del modelo económico libertario. Su constancia de ARCA muestra que su actividad principal registrada es servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios, incorporada recién en julio de 2024, el mismo mes en que sumó asesoramiento y gestión empresarial. Dos actividades nuevas, un régimen simplificado pocos meses después.

A continuación, un detalle de los nombres, cargos y fecha de adhesión al régimen:

Manuel Adorni, jefe de Gabinete. 10 de junio de 2026

José Luis Espert, ex diputado, impulsor de la ley. 9 de junio de 2026

Felipe Núñez, director BICE, asesor del ministro Caputo. 1 de junio de 2026

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni. 31 de mayo de 2026

Manuel Vidal, asesor, confidente de Santiago Caputo. 29 de mayo de 2026

Aimé Ayelén Vázquez, titular Unidad Gabinete de Asesores de Adorni. 20 de mayo de 2026

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. 7 de mayo de 2026

Antonio Aracre, economista cercano a Milei, conductor TV Pública. 21 de abril de 2026

Santiago Oría, documentalista de Milei. 6 de abril de 2026

El 20 de mayo se adhirió Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni. Su constancia muestra que se inscribió como autónoma recién en febrero de 2026 -un mes y medio antes de pedir el régimen simplificado-, con actividades de asesoramiento empresarial y servicios personales. La velocidad del trámite llama la atención: alta como autónoma en febrero, inocencia fiscal en mayo.

El 29 de mayo apareció Manuel Vidal, asesor y confidente del estratega presidencial Santiago Caputo, inscripto en Ganancias desde 2016. Dos días después, el 31 de mayo, se adhirió Bettina Angeletti, esposa de Adorni, cuya adhesión abrió el primer frente público sobre el tema. El 1 de junio fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) -el mismo funcionario al que el Banco Nación le otorgó un crédito hipotecario de 373 millones de pesos a tasa subsidiada.

El propio Espert -el ex diputado que impulsó la norma en el Congreso- pidió su adhesión el 9 de junio. Y Adorni cerró la secuencia este martes 10 de junio.

(Fuente: elDiarioAr)

El régimen, según contadores consultados por elDiarioAR, tiene tres efectos concretos: simplificación impositiva, un tapón fiscal que impide que ARCA revise períodos anteriores, y la posibilidad de regularizar bienes no declarados sin que se llame técnicamente blanqueo.