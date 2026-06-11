El ciclo Arte en Conexión tendrá su tercera jornada en Paraná

La Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de su Departamento Cultura, llevará a cabo la tercera fecha del ciclo denominado "Arte en Conexión" este viernes 12 de junio a partir de las 20. El encuentro se desarrollará de forma presencial en las instalaciones del Domo 360 del Mirador TEC, un espacio emplazado en el Parque Tecnológico, dentro del predio del Centro Provincial de Convenciones en la ciudad de Paraná.

La actividad contará con la combinación de un recital acústico de cuerdas y la exhibición de una propuesta multimedia interactiva, con el objetivo de reconocer y valorar el quehacer artístico de la provincia a través del uso de infraestructura moderna y la generación de un escenario idóneo para incentivos creativos.

La programación musical de la velada estará a cargo del Dúo Scordatura Aurea, un ensamble instrumental que se conformó en el año 2023 como un espacio de encuentro sonoro donde convergen la tradición y la exploración de timbres. La agrupación está integrada por la arpista argentina Marcela Méndez, quien posee la distinción de Profesora Honorífica por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y por el guitarrista chileno César Farías Huenuqueo.

En el plano de las artes visuales y las nuevas tecnologías, la jornada contará con la participación del realizador Agustín Barreto, que presentará ante el público su obra audiovisual inmersiva titulada "Semillas Sintéticas". Esta pieza artística se adaptará a las características de la infraestructura del establecimiento, el cual dispone de un sistema de proyección en tres dimensiones, tecnología de mapping interactivo y equipamiento de sonido especializado.

La entrada será libre y gratuita, con la posibilidad de colaboración económica voluntaria.