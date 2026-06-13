TRL: Estudiantes buscará defender la cima frente a Jockey

En el marco de la octava fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, este sábado habrá acción para los elencos que representan a la Unión Entrerriana de Rugby. Tanto el Club Estudiantes como el Paraná Rowing Club jugarán sus respectivos encuentros.

El CAE, que llega como líder del Top 10 con 26 puntos, deberá visitar a Jockey de Venado Tuerto. El encuentro comenzará a las 16 y tendrá actividad previa con el desarrollo de los partidos de Pre y de Reserva. Jockey está actualmente último en la tabla junto a Universitario de Rosario y Old Resian, todos con 12 puntos. El árbitro del encuentro será Joaquín Zapata.

Para este partido, Pedro Fontanetto eligió como iniciales a: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Franco Vartorelli, Juan Mernes, Álvaro Ferreyra; Simón Bollo, Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui, Máximo Cañas, Mateo Santana, Bautista Lescano y Tomás Ferreyra.

En el caso del Remero, el partido será en La Tortuguita, también a partir de las 16, donde recibirá a uno de los animadores del campeonato: Santa Fe RC. El Remero viene de un gran triunfo como visitante frente a Old Resian que le permitió salir del último lugar: con 15 puntos se ubica actualmente en la sexta ubicación. Santa Fe RC, por su lado, tiene 24, está tercero y aspira a superar al CAE. El árbitro de este encuentro será Francisco Nanclares.

Francisco Nin eligió como inicialistas para este duelo a: Juan Oldani, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Franco Dall’Ava, Joaquín Moine; Tomás Acosta Cis, Facundo Taboada, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdin; Emmanuel Schiavo, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Nahuel Gudiño e Iván Quindt.

Segunda

En Segunda División también habrá acción. Por la séptima fecha, Tilcara deberá visitar a Logaritmo en un partido que contará con el arbitraje de Lucas Palacios. El Verde paranaense se ubica en la séptima ubicación con 14 puntos; mientras que su rival de este sábado por la tarde es el puntero del campeonato, con 29 unidades.