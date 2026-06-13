Liga de Mayores femenina: dos partidos darán vida a la tercera fecha

Después de dos semanas de descanso, este sábado volverá la acción correspondiente a la Liga de Mayores de básquet femenino. Por la tercera fecha habrá dos encuentros que tendrán lugar en Gualeguaychú y Paraná, con la presentación de uno de los equipos que lidera el torneo de manera invicta.

A partir de las 21, el estadio José María Bértora recibirá el duelo entre Central Entrerriano y Zaninetti de Concepción del Uruguay. El Rojinegro gualeguaychuense es uno de los tres equipos que ganó sus dos presentaciones e intentará repetir ante las uruguayenses, que acumulan un récord de 1-1.

Desde las 22, será el estadio Raúl “Bibi” Gómez el que recibirá el duelo entre Talleres de Paraná y Unión de Crespo. En este caso, las paranaenses acumulan una victoria y una caída; mientras que las crespenses cayeron en sus dos presentaciones, ambas ajustadas y ante dos de los equipos que están invictos. Promesa de interesante encuentro en la capital entrerriana.

Para el domingo quedarán pendientes dos partidos: el duelo entre Rocamora y Regatas, los invictos uruguayenses; mientras que en Federación habrá partido entre Social Federación y Urquiza de Santa Elena, ambos sin victorias en el arranque del torneo. Los dos cotejos comenzarán a las 20.

Fixture | Liga de Mayores femenina | Fecha 3

Sábado 13/6:

21: Central Entrerriano - Zaninetti.

22: Talleres - Unión (Crespo).



Domingo 14/6 - Desde las 20:

Rocamora - Regatas.

Social Federación - Urquiza Santa Elena.