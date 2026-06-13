Szymon Marciniak será el árbitro de Argentina ante Argelia

La FIFA confirmó que Szymon Marciniak será el árbitro del partido de Argentina frente a Argelia en la primera fecha del Grupo J. El duelo se jugará el próximo martes, a partir de las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La terna arbitral estará completada por los también polacos Tomasz Liskiewicz y Adam Kupsik; mientras que los árbitros de reserva serán los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis.

Curiosamente, Marciniak dirigió el último partido de la Argentina en un Mundial, ya que fue el árbitro en el empate 3-3 y la victoria 4-2 por penales de la Albiceleste ante Francia en la final de Qatar 2022. En dicha ocasión cobró dos penales en favor de Francia y uno para la Argentina y además quedó grabado el momento de la amonestación a Emiliano Martínez durante la tanda de penales.

En ese mismo Mundial fue también el árbitro del encuentro por los octavos de final entre la Argentina y Australia que acabó con triunfo por 2-1 del combinado argentino en un duelo que fue más sufrido de lo esperado.

Otro antecedente mundialista fue también en un estreno. En Rusia 2018, el polaco fue el árbitro a cargo del partido entre Argentina e Islandia que terminó 1-1. En aquella ocasión sancionó un penal en favor del equipo de Jorge Sampaoli en el que Lionel Messi perdió el duelo con Hannes Þór Halldórsson, que contuvo el disparo.

Con esos antecedentes, Argentina sabe que en el partido habrá un árbitro que es bien considerado por la FIFA y se ubica como el segundo mejor árbitro del mundo en el ranking elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), igualado con François Letexier y por debajo de Clément Turpin.