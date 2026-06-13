A recuperar lo perdido: la Liga Paranaense completará la novena fecha

Este sábado, la Liga Paranaense de Fútbol completará su actividad correspondiente a la novena fecha del campeonato. Lo hará luego de la suspensión del pasado domingo como consecuencia del mal tiempo que tuvo la capital entrerriana. Quedaron pendientes siete partidos que se disputarán entre este sábado y el lunes 15, feriado nacional.

A partir de las 15.30 habrá cinco encuentros, entre los que destacan la visita de Universitario a Instituto y el partido entre Sportivo Urquiza y Atlético Paraná. Tanto la U como la V Azulada son escoltas de Neuquen con 18 puntos y podrían ponerle presión poco antes del inicio de su partido.

El Pingüino jugará a las 18.30, horario en el que recibirá la visita de Peñarol en el estadio Luis Renaud. Los de la zona sur de la ciudad tienen 19 unidades y son los únicos líderes del torneo, aunque cuentan con varios perseguidores.

El único partido que quedará pendiente para el lunes es el que medirá a San Benito con Club VF a partir de las 15.30.

Fixture y Resultados | Fecha 9

Viernes 5/6:

Patronato 0-1 Belgrano.



Sábado 6/6:

Don Bosco 2-0 Los Toritos.



Sábado 13/6 - Desde las 15.30:

Ciclón del Sur - Camioneros.

Instituto - Universitario.

Palermo - Argentino Juniors.

Oro Verde - Formación Independiente.

Sportivo Urquiza - Atlético Paraná.

18.30: Neuquen - Peñarol.



Lunes 15/6 - Desde las 15.30:

San Benito - Club VF.



Posiciones

1°) Neuquen: 19 puntos.

2°) Universitario: 18.

3°) Sportivo Urquiza: 18.

4°) San Benito: 17.

5°) Belgrano: 17*.

6°) Don Bosco: 17*.

7°) Oro Verde: 16.

8°) Ciclón del Sur: 13.

9°) Club VF: 13.

10°) Atlético Paraná: 12.

11°) Patronato: 10*.

12°) Peñarol: 10.

13°) Instituto: 9.

14°) Camioneros: 7.

15°) Formación Independiente: 7.

16°) Los Toritos: 7*.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Tienen un partido más.