Colapinto clasificó 13° y tendrá que remontar si quiere sumar puntos

Este sábado por la mañana se desarrolló la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya en la Fórmula 1. La séptima fecha del campeonato encontró a los pilotos en el autódromo catalán con el objetivo de obtener el mejor registro posible para acomodarse en la grilla de partida de la final de este domingo.

En la Q1, Franco Colapinto fue lo suficientemente veloz para evitar la eliminación con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 590 milésimas con el que quedó en el 12° lugar. El más veloz de todos fue Lewis Hamilton con un registro de un minuto, 15 segundos y 625 milésimas.

Los eliminados en esta tanda fueron los dos Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll), los dos Cadillac (Valtteri Bottas y Sergio Pérez), Alexander Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas). Se mantiene la tendencia de pruebas anteriores en cuanto a los eliminados.

En la Q2, Franco Colapinto estuvo momentáneamente en el primer lugar, pero pronto fue empujado a su lucha, en el 12° puesto y con la misión de buscar una mejora que le permita dar el salto a Q3. Adelante, George Russell marcó un tiempo de un minuto, 15 segundos y 228 milésimas que lo convirtieron en la referencia.

A Franco Colapinto no le alcanzó. Aunque consiguió mejorar su tiempo (un minuto, 16 segundos y 191 milésimas) y quedar a 963 milésimas del mejor clasificado, el argentino quedó 13°. En la lucha interna sí se impuso, ya que Pierre Gasly terminó en el 14° lugar. Además de los Alpine, fueron eliminados fueron Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz (Williams).

En el desarrollo de la Q3, cuando apenas Oscar Piastri y Max Verstappen habían conseguido tiempos veloces, llegó el choque de Charles Leclerc que obligó a la bandera roja que enfrió el desarrollo de la clasificación. De momento, el tiempo de Piastri era de un minuto, 15 segundos y 176 milésimas.

El primero en dar el golpe en el reinicio fue George Russell, con un tiempo de un minuto, 15 segundos y 145 milésimas. Detrás quedaron Piastri y Verstappen, a 31 y 183 milésimas respectivamente, antes del tramo final de la clasificación. En el tramo final, Russell mejoró su tiempo a un minuto, 14 segundos y 679 milésimas; en el segundo lugar se acomodó Lewis Hamilton a 64 milésimas y apareció Kimi Antonelli, líder del campeonato, que acomodó el auto en el tercer lugar, a 319 milésimas.

Lando Norris, Verstappen, Isack Hadjar, Piastri, Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Leclerc completaron los 10 primeros lugares. La final será este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina) y se impondrá el que finalice primero las 66 vueltas que dura la competencia.

Clasificación | Fórmula 1 | Fecha 7 (en Barcelona)

1°) George Russell (Mercedes): 1'14"679/1000.

2°) Lewis Hamilton (Ferrari): a 64/1000.

3°) Kimi Antonelli (Mercedes): a 319/1000.

4°) Lando Norris (McLaren): a 322/1000.

5°) Max Verstappen (Red Bull): a 342/1000.

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13°) Franco Colapinto (Alpine): 1'16"191/1000.