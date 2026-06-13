Estados Unidos tuvo un debut soñado aplastando a Paraguay

Este viernes por la noche comenzó el Mundial para la selección de los Estados Unidos, una de las tres anfitrionas del certamen. En el estadio SoFi de Los Ángeles, el equipo conducido por Mauricio Pochettino se midió con la siempre dura Paraguay de Gustavo Alfaro en el marco del inicio del Grupo C. El árbitro fue el neerlandés Danny Makkelie.

El elenco paraguayo generó la primera ocasión de peligro con un buen avance por la izquierda que terminó en los pies de Antonio Sanabria. Desde adentro del área, el atacante envió un pase por la línea de fondo a Diego Gómez, que intentó con un potente remate que se fue desviado. Fue lo único que pudo hacer el equipo sudamericano.

A los siete minutos, un gran desborde de Christian Pulisic por la izquierda terminó con un centro hacia atrás que Damián Bobadilla impulsó contra su propia valla a los siete minutos. El atacante de Milan generó la primera ocasión de peligro para el anfitrión, pero no la única.

Pulisic fue una auténtica pesadilla tanto para el ex Lanús y Racing Cáceres, como para el autor del gol en contra, ya que estuvo imparable por la banda izquierda. El segundo gol viene por un nuevo avance suyo por la izquierda. Esta vez el pase al medio de Pulisic encontró a un compañero: Folarin Balogun apareció en soledad por el centro del área para colocar el remate contra el poste derecho y poner el 2-0 a los 31.

Posesión, presión alta y victorias en los mano a mano le dieron a Estados Unidos el dominio absoluto de la pelota y el partido. Es por eso que llegó al tercero antes del descanso. Un pase en profundidad le permitió a Balogun ganarle la posición a Omar Alderete y luego enganchar hacia la izquierda ya dentro del área. El atacante enganchó y desparramó a Gustavo Gómez y sacó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Orlando Gill, que estuvo cerca de tocar el balón. A los 49 quedaron 3-0 y se fueron al descanso con ese marcador.

En el segundo tiempo, Alfaro introdujo una variante con el ingreso de Maurício Magalhaes en lugar de Bobadilla que cambió levemente el desarrollo del juego, pero siempre con los sudamericanos lejos del descuento. Fue recién con las salidas de Sergiño Dest y Balogun que Paraguay encontró el descuento.

Un balón largo para Álex Arce permitió que el atacante de Independiente Rivadavia bajara el balón para Miguel Almirón, que pasó de cabeza al medio para Julio Enciso. El mejor de los paraguayos abrió aún más hacia la izquierda para la llegada de Maurício, que dentro del área y en soledad definió cruzado para el descuento a los 27.

Aunque parecía que los de Alfaro podrían reaccionar, esto nunca ocurrió. Estados Unidos retomó el dominio del juego y planchó el partido. Recién sobre el final y luego de una gran jugada grupal llegó el cuarto que definió el marcador.

A los 52 minutos, Giovanni Reyna apareció por la derecha tras una larga sucesión de pases para definir con la parte externa del pie derecho. El remate se estampó en el costado derecho del arco de Gill y confirmó el 4-1 con el que terminó el partido.

Con la goleada, Estados Unidos llega bien parado a la segunda fecha, en la que enfrentará a Australia el próximo viernes 19 a las 16; mientras que a Paraguay le tocará buscar la recuperación ante Turquía en los primeros minutos del sábado (ambos horarios de Argentina).