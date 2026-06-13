Colapinto terminó 14° y detrás de Gasly en la última práctica de Barcelona

El argentino cerró la tanda de prácticas venciendo a Gasly en dos de las tres.

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya, séptimo del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, desarrolló este sábado la tercera y última práctica antes de la Clasificación que tendrá lugar en esta misma jornada.

En la hora que duraron los ensayos, fue George Russell el que acabó obteniendo el mejor tiempo de la jornada. El registro del conductor de Mercedes fue de un minuto, 15 segundos y 679 milésimas, con el que resultó inalcanzable para los demás pilotos.

El segundo lugar fue para Oscar Piastri, a 214 milésimas; mientras que el tercer puesto se lo adueñó Charles Leclerc, a 243 milésimas del más rápido. Luego volvieron a intercalarse McLaren y Ferrari con los registros de Norris (a 246 milésimas) y Lewis Hamilton (a 702 milésimas). El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, terminó séptimo, a 821 milésimas.

En cuanto a los Alpine, Franco Colapinto clasificó en el 14° lugar, con un registro de un minuto, 17 segundos y 583 milésimas, que fue un segundo y 946 milésimas más lento que el tiempo de Russell. Gasly, compañero de equipo del argentino, fue 42 milésimas más rápido en su mejor vuelta.

De esta manera, Colapinto cerró las prácticas con un 10°, un 15° y un 14° puesto. Eso hace pensar que podrá pasar la Q1, pero para esto deberá estar en un buen nivel en la Clasificación que comenzará a las 11, hora de Argentina.