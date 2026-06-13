Sionista ganó y sigue en competencia; Quique y Recreativo van a tercer partido

Este viernes por la noche hubo acción en el marco de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. Con Urquiza de Santa Elena esperando en los cuartos de final interzonales, los tres equipos entrerrianos que debían jugar playoffs salieron a la cancha con el desafío de sentenciar sus historias (todos ellos habían ganado el partido 1).

El único que lo consiguió fue el Centro Juventud Sionista. En el estadio Moisés Flesler, Sioni fue imparable y derrotó a La Armonía de Colón por 87-54 para sentenciar la historia por 2-0. El goleador del juego para el conjunto paranaense fue Nicolás Guaita, autor de 16 puntos; mientras que en el equipo perdedor destacó Hugo Benítez con 15 tantos. Ahora Sionista espera en cuartos de final la definición de las demás series para saber cuál será su rival.

En Paraná hubo acción en el estadio Antonio Zorzet. Allí, Recreativo recibió a Gimnasia de Santa Fe y cayó como local por 72-65, de manera que la serie quedó 1-1. El goleador del elenco paranaense fue Alan Guanco con 23 puntos; mientras que en el vencedor fue Gonzalo Sabatini el principal anotador con 19 tantos (además tomó 13 rebotes y otorgó cuatro asistencias. El próximo partido será este sábado, desde las 21, nuevamente en Paraná.

Algo similar, pero en Santa Fe, fue lo que le pasó a Quique Club. Luego de imponerse como anfitrión, visitó a Rivadavia Juniors, con el que perdió por 79-59 en el estadio Ezequiel Ceratti. Pese a la derrota, Uriel Lejtman fue el más destacado entre los paranaenses con 13 tantos; mientras que entre los santafesinos estuvo el goleador del juego: Mauro Natta convirtió 26 tantos. El próximo partido será también este sábado, desde las 21, otra vez en Santa Fe.