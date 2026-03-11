Boca empató el clásico con San Lorenzo y La Bombonera volvió a reprobarlo

El Xeneize y el Ciclón igualaron 1 a 1 este miércoles por el Apertura.

Boca y San Lorenzo empataron 1 a 1 este miércoles por la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, válido por la Zona A, se disputó en el estadio Alberto J Armando, La Bombonera, donde los hinchas mostraron su disconformidad con el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Luego de un entretenido primer tiempo, donde ambos equipos tuvieron situaciones de peligro y el local se llevó el protagonismo, el Xeneize abrió el marcador a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar, luego de una asistencia de Milton Delgado.

Sin embargo, 10 minutos después, el Ciclón lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez y frustró la ilusión del elenco Azul y Oro de ganar su segundo partido consecutivo en el campeonato de Primera División.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22 horas.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se úbica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio Pedro Bidegain.