Primera Nacional: Patronato recupera soldados para visitar a Quilmes

El director técnico de Patronato, Rubén Darío Forestello, podrá contar con más opciones para el armado de su equipo para visitar a Quilmes, por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el sábado desde las 20 en el estadio Centenario y el Rojinegro podrá contar con varios regresos.

Beneficiado por los días de inactividad por el paro desarrollado del jueves al domingo último por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) –debía recibir a Midland, en el Grella–, el DT del Rojinegro tendrá a disposición a Maximiliano Rueda, Facundo Heredia, Federico Bravo, Franco Meritello, Tomás Attis y Nicolás Mendoza, quienes ya entrenan a la par de sus compañeros

Rueda superó un edema óseo en la pierna derecha y Facundo Heredia una molestia en el aductor derecho; ambos quedaron al margen del empate sin goles ante Atlanta y debieron ser reemplazados por Juan Salas y Fernando Evangelista, respectivamente. Por su parte, Meritello se recuperó de una molestia en el aductor derecho y Bravo superó un traumatismo en el pie diestro que no le impidió terminar el partido en Villa Crespo. Ambos estuvieron ante Atlanta y seguirán a disposición.

También ya está disponible Attis, luego de una pubalgia que no lo dejó siquiera concentrar desde el comienzo de la temporada. Esa lesión también impulsó a la dirigencia y al cuerpo técnico a buscar variantes en ataque, como la contratación de Franco Soldano.

Por su parte, los defensores Gabriel Díaz (esguince en su rodilla derecha), Facundo Díaz (lesión en el pie derecho) y Nahuel Genez (desgarro en el bíceps femoral izquierdo) continúan entrenando de manera diferenciada y por ahora no son opción para el Yagui en esta preparatoria para al partido en el Centenario.

Patronato visitará a Quilmes el próximo sábado desde las 20 por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional y buscará su primer triunfo de la temporada 2026. El árbitro designado es Juan Pablo Loustau, según anunció este martes la AFA.