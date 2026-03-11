Gimnasia venció a Banfield y se afianzó en puestos de clasificación a playoffs

Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-1 a Banfield por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Lobo se fue al descanso con una ventaja de dos goles, en un primer tiempo donde mostró mayor eficacia y solidez. En el final el Taladro alcanzó el descuento. El partido resultó dinámico, con situaciones en ambas áreas y momentos de revisión por VAR.

El visitante abrió el marcador a los 18 minutos mediante Manuel Panaro, quien aprovechó una asistencia de Augusto Max y definió dentro del área.

Banfield buscó la reacción y tuvo oportunidades con Mauro Méndez e Ignacio Abraham, aunque sus intentos no lograron vencer la resistencia de Julián Kadijevic ni de la defensa de Gimnasia.

Poco después, Nicolás Barros Schelotto amplió la diferencia con un remate de zurda dentro del área tras una asistencia de Marcelo Torres. A partir de allí, Gimnasia se replegó y apostó a la solidez defensiva, rechazando los avances locales a través de Giampaoli, Castro y Panaro. Banfield insistió con remates desde la media y corta distancia, pero no logró descontar. Además, el árbitro Sebastián Zunino anuló un gol del Taladro tras la intervención del VAR por una mano previa.

En el complemento el Taladro buscó el descuento y le costó conseguirlo, ya que a los 78 minutos Santiago López remató, la pelota se desvió en Renzo Giampaoli y nada pudo hacer el arquero Nelson Insfrán, consigna Infobae.

Con su victoria, Gimnasia es quinto en la Zona B con y Banfield completa el top 10. En la próxima fecha, el Taladro visitará a Rosario Central el sábado a partir de las 21.15. Mientras que el Lobo recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, el domingo desde las 15.15.