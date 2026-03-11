Supuesto plan criminal: la defensa de Airaldi pide la nulidad del secuestro y de la pericia de los celulares

Leonardo Airaldi será trasladado desde el penal federal de Ezeiza a Paraná el próximo martes, para la declaración indagatoria en el juicio oral y público por narcotráfico. Mientras tanto, se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú la causa donde se investiga el supuesto plan para matar funcionarios del hombre de Diamante, según la denuncia de Daniel “Tavi” Celis y el testimonio de otros dos presos del pabellón Módulo E de la Unidad Penal 9. En el marco de esta causa, sorprendió un pedido de la abogada defensora, Mariana Barbitta, para que no se acceda a la información de los celulares incautados en el allanamiento.

Según supo ANÁLISIS, Barbita pidió al juez federal Hernán Viri la nulidad del allanamiento y secuestro de los tres celulares hallados en la cárcel del sur entrerriano, luego de la denuncia de Celis, aquel viernes 20 de febrero. También solicitó que se anule el pedido de las pericias sobre esos aparatos donde se busca información acerca del supuesto plan pergeñado por Airaldi para mandar a matar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, al fiscal general José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El pedido fue rechazado por Viri. La abogada presentó un recurso de apelación, que fue denegado por el juez. Entonces, Barbitta acudió “en queja” ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná cuyos magistrados deberán resolver en los próximos días si la admiten o no.

Surgen algunos interrogantes respecto de los planteos de la defensora. Si Airaldi no tenía nada que ver con esos celulares que fueron secuestrados en poder de otros internos ¿por qué pide anular el secuestro de los mismos? Si además el productor agropecuario diamantino desmiente la existencia del aludido plan criminal ¿por qué no quiere que se averigüe la información que contienen esos teléfonos?

Las pericias están por comenzar y, según trascendió, en al menos dos de los tres teléfonos hay elementos que podrían comprometer a Airaldi y tal vez a otros internos sobre el hecho que se investiga. Además, en esos celulares habría aplicaciones de billeteras virtuales desde las cuales se hicieron transferencias bancarias que podrían ser objeto de nuevas investigaciones por los abultados montos en pesos y en dólares.

El mismo ministro Néstor Roncaglia lo había anticipado la semana pasada en Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral): “Va a haber una sorpresa; no fue una pelea entre presos”.