Argentinos y Rosario Central no se sacaron ventajas en La Paternal

El Bicho y el Canalla no abrieron el marcador en el estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors y Rosario Central empataron sin goles este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Fue un primer tiempo marcado por la intensidad, donde se vieron imprecisiones y la falta de claridad en el último tramo. Ambos equipos buscaron el arco rival, pero no lograron romper el cero.

El conjunto local intentó hacerse fuerte desde la posesión y generó varias aproximaciones. Hernán López Muñoz y Tomás Molina contaron con las chances más claras, aunque sus remates no encontraron destino de red. Francisco Álvarez y Alan Lescano también probaron de media distancia, pero los intentos se fueron desviados o bien fueron contenidos por Jorge Broun, arquero de Central.

Por el lado de la visita, la apuesta pasó por explotar la velocidad de Jaminton Campaz y las apariciones de Alejo Véliz, quien tuvo una oportunidad de cabeza que se marchó cerca del palo. Enzo Giménez y Agustín Sández también inquietaron con remates, aunque sin precisión.

El desarrollo se tornó trabado en la mitad de la cancha, con varias interrupciones por faltas y algunos intentos a partir de pelotas detenidas.

En la segunda mitad ambos equipos intentaron, pero no lograron romper líneas y terminó igualado sin goles en La Paternal, consigna Infobae.

Con este empate, Rosario Central es tercero en la Zona A y Argentinos se posiciona noveno en el mismo grupo. En la próxima fecha, el Canalla recibirá a Banfield el sábado desde las 21. Mientras que el Bicho visitará a Tigre, el domingo a partir de las 22.