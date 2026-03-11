Finalmente, el TC Mouras y TC Pista Mouras no correrá en Paraná

Las categorías de la ACTC competirán en La Plata: ese fin de semana correrán el TZ y TC 850 en Paraná.

Finalmente, el TC Mouras y el TC Pista Mouras no correrán en el autódromo Ciudad de Paraná la tercera fecha de la temporada 2026. A pesar del anuncio que realizó días atrás la Asociación Corredores Turismo Carretera, hubo un cambio de escenario: ambas categorías volverán al Roberto Mouras de La Plata.

Si bien desde la ACTC se sugirió que la decisión tiene que ver con evitar mayores gastos para los pilotos, ese mismo fin de semana del 21 y 22 de marzo el Club de Volantes Entrerrianos (CVE) recibirá a las categorías TC 850 y Turismo Zonal Santafesino.

Tanto el TC Mouras, como el TC Pista Mouras, compartirán escenario junto a TC Pick Up y TC Pista Pick Up, que disputarán la segunda fecha de sus respectivos campeonatos en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

En la primera fecha, los ganadores fueron Fabrizio Maggini (TC Mouras) e Ignacio Vilas (TC PIsta Mouras). En la segunda presentación, en Concepción del Uruguay, Nicolás Jaime (TC Mouras) e Iñaki Arrias (TC Pista Mouras) fueron los vencedores.