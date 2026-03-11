Rumbo al Mundial: la AFA inspeccionó canchas, vestuarios y hospedaje en Kansas

Una comitiva de la AFA evaluó distintos aspectos en el búnker para la Copa del Mundo.

Una delegación de la selección argentina realizó una visita de inspección en la ciudad estadounidense de Kansas con el objetivo de evaluar el centro de entrenamiento, el alojamiento y el estadio donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el próximo Mundial.

El recorrido incluyó el predio asignado por la FIFA, el lugar que funcionará como base operativa de la delegación y el GEHA Field at Arrowhead, escenario del primer encuentro frente a Argelia el 16 de junio.

La agenda se desarrolló en tres instancias. En primer término, los representantes de la AFA supervisaron el centro de entrenamientos del Sporting Kansas City, elegido por la FIFA para las prácticas del seleccionado durante gran parte del torneo. Allí analizaron el estado de las canchas, los vestuarios y los espacios complementarios para garantizar condiciones óptimas de trabajo.





Después analizaron las instalaciones previstas para el hospedaje del plantel y del cuerpo técnico a lo largo de la competencia, con el fin de revisar aspectos logísticos y de funcionamiento. Se evaluaron servicios como seguridad, alimentación, traslado y áreas de recuperación para asegurar la comodidad y el rendimiento del equipo.

Por último, la comitiva recorrió el GEHA Field at Arrowhead, estadio de los Kansas City Chiefs, donde el conjunto argentino disputará su estreno en el certamen. Se verificaron la capacidad del estadio, las facilidades para el cuerpo técnico y el cumplimiento de los requerimientos de la FIFA.

De acuerdo a lo informado por la AFA, la delegación estuvo compuesta por los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, los médicos del seleccionado mayor Daniel Martínez y Alejandro Rolón, el responsable de seguridad Matías Ferreyra, el gerente de comunicación Nicolás Novello, el utilero del plantel profesional Mario De Stefano y los integrantes del área de diseño de la AFA Daniel Cannizzo y Agustín Spotorno.